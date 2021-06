Nach der Aufhebung der Priorisierung bei der Coronaimpfung bleibt der erwartete Run auf die Impftermine im Altkreis Kyritz aus. Für spontane Impfangebote wie in Neuruppin mit dem Impfbus sehen die Bürgermeister deshalb derzeit keinen Bedarf.

Am Impfbus vom Landkreis OPR hieß es Schlange stehen am Dienstag in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt