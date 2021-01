Alutrim Kyritz unterstützt Digital-Unterricht

Kyritz

Natürlich retten drei neue Notebooks nicht das Schuljahr. Als Leiter des Kyritzer Gymnasiums „ Friedrich Ludwig Jahn“ freute sich Stephan Mordig am Montag trotzdem sehr über die Spende der Firma Alutrim aus Kyritz. Drei neue Geräte im Wert von rund 1500 Euro konnte er entgegennehmen.

„Wir haben gesagt: Uns geht’s gut; wir müssen den Schulen helfen“, erklärte dazu Alutrim-Mitarbeiterin Kathrin Boleslawsky. Also habe man den beiden weiterführenden Schulen der Stadt, dem Gymnasium und die Carl-Diercke-Oberschule, im Dezember Hilfe angeboten. „Die Schulen sollten uns sagen, was sie am dringendsten brauchen.“

Anzeige

Gymnasium Kyritz freut sich über die Hilfe

„Wir haben unseren Bedarf ermittelt“, berichtet Schulleiter Stephan Mordig. Ein wichtiger Punkt sei die Ausstattung der Schüler mit Geräten für das Lernen zu Hause gewesen. Nicht alle Familien der rund 370 Schüler hätten die geeignete Hardware jederzeit verfügbar. „Die gespendeten Notebooks überlassen wir den Schülern leihweise.“

Abgesehen von den Abschlussklassen in der 10. und 12. Jahrgangsstufe bleiben fast Dreiviertel der Schülerschaft des Gymnasiums aktuell zu Hause. Der Unterricht erfolgt online per Video- und Audioübertragung oder auch über des Versenden von Aufgaben – nach einem festen Stundenplan. „Die Lehrkräfte sind geschult. Zum Glück haben wir das noch gemacht“, sagt Stephan Mordig.

Digitales Lernen ist eine Herausforderung

Reibungslos laufe es trotzdem nicht. Wie schon erwähnt verfüge nicht jeder Schüler zu Hause über einen eigenen PC und eine ausreichend leistungsfähige Internetverbindung. Um in dieser Hinsicht Unterstützung zu bieten, habe das Gymnasium viel Arbeit in die Teilnahme am bundesweiten „Digitalpakt Schule“ gesteckt. Während städtische Schulen bereits von neuer Ausstattung profitieren, kam im Gymnasium, das sich in Trägerschaft des Landkreises befindet, bisher aber wenig an.

„Die Hardware ist ja nur ein Aspekt“, gibt Stephan Mordig zudem zu bedenken. „Für mich ist die Administration das Entscheidende.“ Alle Geräte müssten mit geeigneter Software versorgt und mit gemeinsamen Lernplattformen verbunden werden. Gerade letztere geraten angesichts der Nachfrage jetzt aber regelmäßig an ihre Grenzen und brechen auch mal zusammen. „Außerdem müssen Schüler und Lehrer jeweils eingewiesen werden. Da haben wir noch kaum Lösungen.“

Unternehmen hofft auf Nachwuchskräfte

Solchen Herausforderungen sehen sich die Schulen durchweg gegenüber, schätzt man bei Alutrim in Kyritz ein. Kathrin Boleslawsky betont deshalb: „Das Angebot an die Diercke-Schule steht.“ Noch habe man von dort aber keine konkrete Rückmeldung.

Alutrim verstehe sein aktuelles Engagement durchaus im Sinne der Nachwuchssicherung – auch wenn es in dem Fall wohl noch ein bisschen dauern wird, bis es sich auszahlt. Schon jetzt suche das Unternehmen dringend nach neuen Mitarbeitern in der Produktion und Qualitätssicherung, sagt Kathrin Boleslawsky. „Wir haben neue Projekte. Da wird die Produktion so weit ausgedehnt, dass wir künftig in drei Schichten arbeiten wollen.“ Eine Voraussetzung bleibe aber die personelle Ausstattung.

Von Alexander Beckmann