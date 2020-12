Kyritz

Schließung von Kitas und Schulen, Nachfrageschwund, Lieferengpässe – die Corona-Epidemie zeigte in diesem Jahre gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft im Land. Auch einer der größten Kyritzer Arbeitgeber blieb davon nicht verschont. Das am Leddiner Weg ansässige Unternehmen Alutrim (vormals „Matino“) beschäftigt aktuell rund 150 Mitarbeiter. Geschäftsführer Lutz Klinkner sagt mit Blick auf 2020: „Wir haben eine Achterbahnfahrt hinter uns.“

Den ersten Schlag habe es im März mit den Einschränkungen bei der Kinderbetreuung gegeben: „Von einem Tag auf den anderen waren sieben Kollegen weg.“ So etwas bringe gerade im administrativen Bereich die Abläufe rasch ins Schleudern. „Wir haben dann sehr schnell Möglichkeiten geschaffen, von zu Hause aus zu arbeiten.“

Anzeige

Kyritzer fertigen für die Automobilindustrie

Alutrim hat sich über Jahre als Zulieferer für die Automobilindustrie etabliert. In Kyritz produziert das Unternehmen Komponenten aus Metall und Kunststoff, die das Innenraumdesign von Oberklasse-Limousinen entscheidend mit prägen. Doch deren Hersteller traf die Krise im Frühjahr hart. Der Markt brach praktisch zusammen – und damit auch die Nachfrage nach Zulieferteilen.

Alutrim lebt von Präzision und Flexibilität dank dem eigenen Werkzeugbau. Quelle: Alexander Beckmann

„Der April war wirklich tot“, berichtet Lutz Klinkner. Alutrim musste seine Produktion komplett einstellen. Das Unternehmen konnte nicht einmal nennenswert auf Vorrat produzieren, da kaum noch wiederverwendbare Umlaufverpackungen für die Erzeugnisse von den Abnehmern zurückkamen.

Kurzarbeit in der ersten Corona-Welle

„Wir haben versucht für unsere Mitarbeiter andere Arbeit durch die Herstellung von medizinisch notwendigen Gütern zu schaffen“, erklärt der Geschäftsführer. „Aber in der Kürze der Zeit können Sie für so viele Mitarbeiter keine komplett neue Produktlinie aufbauen.“ Die Folge war zumindest in der Fertigung Kurzarbeit.

„Das war für unsere Mitarbeiter natürlich eine ganz belastende Situation“, schätzt Lutz Klinkner ein. Immerhin sei das Unternehmen als Ganzes aber nicht in Schieflage geraten. „Wir hatten uns zum Glück in den Vorjahren ein bisschen Puffer erarbeitet.“ Auf staatliche Hilfen konnte Alutrim abgesehen von der Kurzarbeit verzichten.

Ab Juni explodierte die Nachfrage

Schon nach wenigen Wochen war es auch damit wieder vorbei. Denn direkt mit dem Ende des ersten Lockdowns sei die Nachfrage im Juni regelrecht explodiert – „durch die Decke geschossen“, wie Klinkner es formuliert. Keiner der Experten habe damit gerechnet und auch die Planungen der Kunden sahen anderes vor. Doch bereits im Juni und Juli sei Alutrim besser beschäftigt gewesen als in den Vorjahresmonaten. „Im Oktober haben wir mit Herstellung von Teilen sogar so viel Umsatz gemacht wie im gesamten Gründungsjahr von Alutrim 2013.“

Das habe die Produktion an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. „Hätten wir im April gewusst, wie es kommt, hätten wir das anders gemacht“, gesteht der Geschäftsführer.

Zufriedene Alutrim-Kunden

„Wir beliefern ja hauptsächlich Audi und BMW, daneben auch Porsche, Daimler, Rolls-Royce und andere. Die sind darauf angewiesen, dass immer alle Teile rechtzeitig ankommen, sonst steht das ganze Band. Das heißt, dass neben der perfekten Qualität der Zierteile die pünktliche Belieferung mit der richtigen Menge für unsere Kunden enorm wichtig ist.“ In nahezu allen Fällen habe man diese Vorgaben einhalten können, freut sich Lutz Klinkner.

Aber es habe viel Kraft gekostet. „Deshalb haben wir zum Jahreswechsel zwei Wochen komplett zugemacht. Die Leute brauchen die Pause einfach.“ Auch wenn rein von der Auftragslage her jetzt eigentlich Durchziehen angesagt wäre.

Eigener Werkzeugbau schafft Vorsprung

Klinkner will sich nicht beschweren. „Wir haben das Glück, gute Produkte herzustellen, die sehr gefragt sind.“ Alutrim sei eben kein Hersteller von Massenware. „Das ist einer unserer starken Punkte: Dass wir viele unserer Werkzeuge und Technologien selbst entwickeln und selbst bauen.“ Nur so könne man schnell und flexibel reagieren und zugleich höchste Qualität gewährleisten, um immer neue Kunden zu gewinnen.

Einst wurden in dem Kyritzer Werk nahezu ausschließlich Blechformteile produziert: Bildröhrenabdeckungen für Fernseher und Monitore. Mit dem Aufkommen der Flachbildschirme musste das Unternehmen sich umorientieren. Zierteile für Autos wurden zum neuen Betätigungsfeld. Was mit geprägtem Blech begann, ist längst zu komplexen Verbundbauteilen aus Kunststoff und Metall geworden.

Expansion, aber gern mit mehr Ruhe

Aktuell entstehen in den Hallen beispielsweise edle Lautsprecherabdeckungen aus Edelstahl für die Audiosysteme von Luxus-Pkw. Alutrim produziert Aluminumkomponenten, die sich sogar von hinten durchleuchten lassen: Hightech – spätestens wenn es um die geeigneten Herstellungsmethoden dafür geht. Neu im Programm ist auch die Verbindung von Spritzgussteilen mit Echtholzfurnier.

Als Hersteller von Fahrzeugteilen konnte Alutrim in Kyritz seinen Umsatz nach dem ersten Corona-Lockdown in ungeahntem Maße steigern. Quelle: Alexander Beckmann

Das Unternehmen, das neben dem Kyritzer Standort weitere in Lindau am Bodensee, China und den USA betreibt, ist auf Expansionskurs. „Allein im Januar fangen sechs neue Kollegen an“, berichtet Lutz Klinkner. Auf ihrer Internetseite www.alutrim.de wirbt die Firma um Werkstudenten, Ingenieure, Industrie- und Werkzeugmechaniker, CNC-Fräser, Produktionsmitarbeiter und bietet Ausbildungsplätze an.

Alles in allem blickt der Geschäftsführer recht zuversichtlich auf das kommende Jahr. Eine Achterbahnfahrt wie 2020 sollte es aber nicht unbedingt sein. „Meine große Hoffnung für nächstes Jahr ist, dass es richtig langweilig wird. Aber das ist nicht zu erwarten.“

Von Alexander Beckmann