Am Mittwochvormittag stand der unbeschrankte Bahnübergang im Leddiner Weg in Kyritz im Fokus von Vertretern aus der lokalen Wirtschaft und verschiedenen Verwaltungsbehörden auf kommunaler und kreislicher Ebene. Auch die Polizei war anwesend.

Michael Schäfer, Werkleiter der Firma Alutrim in Kyritz hatte um diesen Vor-Ort Termin gebeten. Seine Firma möchte den direkt vor den Toren des Betriebes liegenden Bahnübergang in beide Fahrtrichtungen nutzen. Dies ist bislang nicht möglich, denn in eine Richtung ist die Durchfahrt verboten.

Die Firma Alutrim wächst am Standort Kyritz. Waren es vor drei Jahren noch 60 Mitarbeiter, sind es derzeit bereits 190. Eine neue Lagerhalle ist zudem auf dem Firmengelände geplant, jedoch wird diese wohl erst in frühestens einem Jahr bezugsfertig sein.

Bis dahin hat Alutrim eine große Halle, etwa 300 Meter entfernt vom Betriebsstandort, angemietet. „Bis zu 20 Fahrzeuge verlassen das Werk täglich Richtung Lagerhalle, um die gefertigten Teile dorthin zu bringen“, berichtete Werkleiter Michael Schäfer.

Die angemietete Lagerhalle wird bereits ständig angesteuert. Noch muss der Umweg dorthin gefahren werden. Quelle: André Reichel

Jedoch müssen die Fahrer bisher auf dem Hinweg zur Lagerhalle einen großen Umweg fahren, denn der Bahnübergang ist in diese Richtung für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Wir würden aber gern in beide Richtungen fahren wollen, dass würde vieles einfacher machen“, so Michael Schäfer.

Landrat Ralf Reinhardt ließ es sich nicht nehmen, sich selbst ein Bild der Lage vor Ort zu machen. Gekommen waren auch aus der Kreisverwaltung in Neuruppin der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit und Verkehr, Mathias Wittmoser und seine Kollegin Annett Lehniger.

Seitens der Polizei folgte Hauptkommissar Brätz vom Direktionsstab Verkehrssicherheit der Einladung zum Besichtigungstermin.

LKW-Fahrer Guido Weihrauch berichtet Hauptkommissar Brätz, wie er die Situation bei der Bahnüberquerung einschätzt. Quelle: André Reichel

Gekommen waren auch Raik Grützmacher von der Unteren Verkehrsbehörde in der Kyritzer Stadtverwaltung, Angela Zybell, Sachgebietsleiterin für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der Stadt Kyritz und der Sachgebietsleiter für Ordnung, Daniel Knies.

Die Regio Infra Nord-Ost GmbH, eine Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Putlitz, als Betreiber der Bahnstrecke, hatte kurzfristig eine Teilnahme an der Besichtigung abgesagt, teilte aber schriftlich mit, dass man dem Antrag der Firma Alutrim auf Grund der Sichtverhältnisse am Bahnübergang ablehne.

Beim vor-Ort Termin am unbeschrankten Bahnübergang konnten sich die Teilnehmer ein Bild davon machen, wie es aussieht, wenn die Bahn vorbei fährt. Quelle: André Reichel

Im Jahr 2002 war dieser auf Grund erhöhtem Unfallgeschehens einseitig gesperrt worden. Eine Probeüberquerung mit einem LKW in die eigentlich verbotene Richtung zeigte, dass für den Fahrer tatsächlich die Bahnstrecke zumindest in eine Richtung nicht einsehbar ist. Fahrer Guido Weihrauch staunte selbst nicht schlecht. „Der Winkel stimmt nicht und deshalb kann man auch nicht s sehen“, sagte er. Auch der Test mit einem Transporter ergab kein besseres Ergebnis.

Mathias Wittmoser (l.) und Landrat Ralf Reinhardt machen sich Gedanken, wie sie das Problem lösen können. Quelle: André Reichel

Alle Anwesenden hatten Verständnis für die Belange der Firma, jedoch ist eine schnelle Lösung nicht in Sicht.Man wolle konstruktiv zusammen arbeiten. Auch ein Umbau des Übergangs käme in Betracht. „Er liegt schließlich in einem Gewerbegebiet, in dem sich was bewegt“, so Reinhardt. Er schlug vor, dass sich Alutrim mit dem Bahnbetreiber verständigt. „Ein Sreckenposten können die Lösung sein“.

