Neuruppin/Kyritz

So etwas sei ihm noch nie passiert, sagte am Donnerstag ein 59-jähriger Bundespolizist. Nämlich, dass sich eine hilflose Person statt für die angebotene Hilfe zu bedanken, ihn beleidigt und droht, ihm sämtliche Knochen zu brechen.

Der Beamte und sein Kollege hatten einen 34-Jährigen, der nicht ansprechbar war, am Kyritzer Bahnhof aufgelesen. Als der Mann zu sich gekommen sei, habe er sie sofort wüst beschimpft, so der Beamte.

Kyritzer wird unter Alkohol aggressiv

Dass der 34-Jährige aggressiv wird, wenn er getrunken hat, ist in Kyritz wohl ein offenes Geheimnis. Polizeibeamte, Rettungskräfte und Verkäuferinnen haben ihre Erfahrungen mit ihm gemacht.

Seit Donnerstag muss er sich wegen 18 Vorfällen zwischen April und Juni dieses Jahres vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten. Die Anklage wirft ihm mehrfache Beleidigung, aber auch eine gefährliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch vor, alles begangen im Zustand verminderter Schuldfähigkeit – alkoholbedingt.

Er könne sich fast ausnahmslos nicht erinnern, ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger sagen. Nur das wusste er noch: dass er nicht, wie angeklagt, am 2. April einem Trinkkumpan zwei Rippen gebrochen und ein blaues Auge geschlagen hat. Sie hätten zusammen getrunken, dann fange der Mitzecher stets an zu streiten. Der habe ihm eine Flasche über den Kopf gezogen, er ihn daraufhin geschubst, sodass er in die Schrankwand gefallen sei. Es sei also Notwehr gewesen.

Angeklagter mit alkoholbedingten Erinnerungslücken

Ein Blutalkoholtest ergab später einen Promillewert von 2,93. Was der andere dazu sagt, konnte das Gericht nicht erfahren: Der Zeuge erschien nicht.

Die Aussage eines 57-Jährigen, mit dem der Angeklagte hin und wieder zusammensaß und trank, relativierte die Anklage etwas. Der 34-Jährige soll sich im örtlichen Rewe-Markt an der Kasse aus dem Einkaufswagen des Älteren an dessen bezahlter Ware bedient, ihn geschlagen und getreten haben.

Nein, der Angeklagte habe ihn nicht geschlagen, ihn nur leicht getreten und von einer Drohung habe er auch nicht gehört, sagte der 57-Jährige vor Gericht.

Angeklagter in Kyritz bei der Polizei bekannt

Mehrere Polizeibeamte schilderten Begegnungen mit dem Angeklagten. „Man kennt ihn. Er läuft öfter betrunken durch Kyritz. Wir wissen, wie wir mit ihm umzugehen haben“, sagte ein Polizist.

Irgendwann aber ist das Maß wohl auch bei den Ordnungshütern voll. ’Arschloch’ überhöre ich, aber er hat mich und die Rettungskräfte im Wechsel die ganze Fahrt von Kyritz zu den Kliniken nach Neuruppin beleidigt und auch nach Aufforderung nicht aufgehört“, sagte ein Beamter.

Zuvor hatte der Verteidiger gerügt, dass sie sich mit „so einem Blödsinn“ beschäftigen müssten. Sprich immer wieder Beleidigungen. „Es ist eine Katastrophe, was hier passiert. Der Beamte weiß doch, was auf ihn zukommt.“ Das sah der Staatsanwalt anders. Es stehe jedem frei, ob er sich durch solche Äußerungen herabgesetzt fühle.

Trotz Hausverbots sich im Supermarkt bedient

Auch eine Verkäuferin aus Kyritz hatte ihre Erfahrungen mit dem Angeklagten gemacht. „Manchmal ist er handzahm, mal unangenehm, je nach Tagesform“, beschrieb sie den Kunden, der seit geraumer Zeit Hausverbot in dem Supermarkt hat.

Im Mai „war wieder so eine Sache“. Er sei rein gekommen, habe eine „ganze Menge eingepackt“. Die nicht bezahlte Ware nahm ihm die herbei gerufene Polizei ab und sprach einen Platzverweis aus. Trotzdem stand er nach Aussage der Zeugin kurz darauf wieder im Laden. Diesmal nahm ihn die Polizei mit.

Die Verhandlung wird im Dezember fortgesetzt, der genaue Termin steht noch nicht fest.

Von Dagmar Simons