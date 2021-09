Angetrunkener Autofahrer verletzt Kind in Kyritz und flüchtet

Kyritz

Möglicherweise angetrunken hat ein Autofahrer in Kyritz ein Kind angefahren und ist dann auch noch geflüchtet. Der 64 Jahre alte Autofahrer hat am Montagabend in der Kyritzer Pestalozzistraße offensichtlich den Schulterblick vergessen und einer zehn Jahre alten, geradeaus fahrenden Fahrradfahrerin beim Abbiegen den Weg abgeschnitten.

Autofahrer kümmert sich nicht um das verletzte Mädchen

Beim Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Kind stürzte das Mädchen und wurde am Arm verletzt. Das Fahrrad wurde beschädigt. Der Autofahrer hielt weder an noch bemühte er sich auf andere Art um das Kind. Die Polizei konnte den 64jährigen jedoch rasch ermitteln.

Zwei Blutproben, um einen Nachtrunk auszuschließen

Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 0,39 Promille. Danach wurden dem Mann zeitlich versetzt zwei Blutproben entnommen, um zu klären, ob er vor dem Unfall getrunken hatte oder erst hinterher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Verkehrsunfallflucht sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von MAZ-online