Kyritz

Die Anmeldefrist läuft noch bis kommenden Freitag. Bisher steht aber schon fest, dass mindestens fünf Teams in der Woche darauf, also am Freitag, dem 14. Juni, zum 21. Fußballturnier um den MAZ-Pokal antreten wollen.

Trotz der Trophäe geht es dabei aber wie immer vor allem um die Ehre – und um den Spaß am Spiel. Hobbymannschaften aus Unternehmen, Institutionen, Vereinen oder Freundeskreisen sollen die Gelegenheit haben, einen Nachmittag lang gegen möglichst viele verschiedene Gegner anzutreten.

Meldungen aus Kyritz, Wusterhausen und Heilbrunn

Angemeldet haben sich für den sportlich-unterhaltsamen Nachmittag bisher der Fit-Club Wusterhausen, die Emsland Stärke Kyritz, die Stadtverwaltung Kyritz, die Wohnstätte Heilbrunn und als Titelverteidiger die SG Elektronik Kyritz.

Die Elektroniker beispielsweise haben für ihre Mannschaft gleich neun Spieler nominiert. Denn für das MAZ-Turnier gilt: Auf dem Platz stehen zwar nur fünf Feldspieler und ein Torwart, doch gewechselt werden darf, so oft man will.

Ein paar weitere Regeln gelten außerdem: Gespielt wird auf dem Kleinfeld. Turniermodus und Dauer der Partien hängen von der Zahl der Teilnehmer ab. Es geht um den Spaß am Spiel und nicht um Höchstleistungen. Gelegenheitsfußballer also sind gefragt, ob aus Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Vereinen oder Freundeskreisen jeglicher Art.

Ziel: Spaß am Spiel für jedermann

Pro Team sollen deshalb nur maximal zwei aktive Fußballer unter 40 aus dem Kreispunktspielbetrieb dabei sein. Spieler aus der Kreisoberliga oder höher sind gänzlich ausgeschlossen.

Angepfiffen wird das Turnier am 14. Juli um 16 Uhr auf dem Sportplatz in der Kyritzer Seestraße. Die Spieler werden aus organisatorischen Gründen gebeten, eine halbe Stunde vorher anzutreten. Zuschauer, Fans und Schlachtenbummler aller Art sind selbstverständlich herzlich willkommen. Für Getränke und einen kleinen Imbiss wird gesorgt.

Als Platzherr unterstützt der SV Rot-Weiß Kyritz das MAZ-Turnier auch diesmal wieder nach Kräften. Spieler und Zuschauer dürfen also mit den besten Bedingungen rechnen.

Gleich am folgenden Tag ist der Platz Austragungsort eines Kinder- und Jugendturniers, zu dem der SV Rot-Weiß anlässlich seines 100-jährigen Bestehens einlädt.

Teams, die mitspielen wollen, können sich noch bis Freitag, den 7. Juni unter kyritz@MAZ-online.de oder 033971/4 86 14 anmelden – bitte mit den Namen und dem Alter der Aktiven (für den internen Gebrauch).

Von Alexander Beckmann