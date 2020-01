Coronavirus: Apotheken auch in der Region rund um Kyritz haben keinen Mundschutz mehr

Kyritz/Wusterhausen/Neustadt

In sämtlichen Apotheken des Altkreises Kyritz gibt es keinen einzigen Mundschutz mehr. Das ergab eine MAZ-Recherche am Donnerstag. Demnach waren da schon längst die letzten Pakete ausverkauft, und neue könne der Großhandel nicht mehr liefern.

„Darauf wird bereits per Banddurchsage am Telefon hingewiesen“, berichtet eine Beschäftigte aus der Fontane-Apotheke in Kyritz.

Bisher wurden keine größeren Mengen vorgehalten

„Bei uns gab es bisher nur eine Nachfrage, aber auch wir haben keine mehr“, heißt es aus der Kyritzer Kreis-Apotheke.

Für gewöhnlich würden auch keine größeren Mengen vorgehalten. Denn hauptsächlich fänden die Masken Verwendung in der häuslichen Krankenpflege, zum Beispiel wenn eine Mutter ihr Kind nicht anstecken möchte oder es umgekehrt verhindert werden soll. Der Bedarf dahingehend sei für die Apotheker bislang also recht überschaubar gewesen.

„Zwei, drei Nachfragen“ zum Schutz vor Coronaviren gab es bis diesen Donnerstag auch in der Neustädter Vogelsang-Apotheke: „Wir hatten ein Paket da. Das ist jetzt weg.“

Normale Hygiene helfe auch schon

Gleichwohl wird darauf verwiesen, dass Händewaschen und Desinfektionsmittel ebenso helfen würden. „Normale Hygienevorschriften einzuhalten, das ist sogar noch viel wichtiger“, sagt auch Claudia Rückborn, Chefin der Lilien-Apotheke in Wusterhausen: „In die Armbeuge niesen, nicht unbedingt alle Türklinken anfassen und so weiter.“ So schütze man sich ja auch vor der Grippe, die bislang bekanntlich sehr viel schlimmer sei, und anderen Krankheiten.

Doch die Nachrichten über das in China jüngst aufgetauchte Coronavirus, die Tausenden Erkrankten und die ersten Übertragungen außerhalb dieses Landes kürzlich ausgerechnet auch in Deutschland – all das scheint viele Menschen zu sensibilisieren. „Panik hilft da aber auch nicht“, sagt Claudia Rückborn.

Öffentliche Aufmerksamkeit wächst

Mundschutz-Masken, die es ebenso in Drogerien und Baumärkten gibt, sind aber auch dort kaum noch erhältlich, so etwa in Potsdam. Denn nach den bislang vier bestätigten Infizierten in Bayern werden nun zusätzlich immer mehr Verdachtsfälle publik – und die sorgen für noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit.

Auch Potsdam war in dieser Woche betroffen. Diesen Donnerstag aber folgte die Entwarnung: kein Coronavirus.

Von Matthias Anke