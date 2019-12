Was für eine Hitze! Die Rekordtemperaturen spielten im Sommer natürlich ebenso in Kyritz eine Rolle. Und da galt es nicht nur beim Stadtfest, ein schattiges Plätzchen zu finden. Allerhand los war aber auch zu allen anderen Jahreszeiten in der Stadt und ihren Dörfern, wie unser Rückblick zeigt.