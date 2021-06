Kyritz

Zu einem Überraschungsbesuch machte sich am Wochenende der „Motorsportklub Wildberg und Umgebung 1931“ auf den Weg nach Kyritz. Gut 40 Fahrer des rund 50 Mitglieder zählenden Klubs nahmen an dieser Ausfahrt bei herrlichstem Sommerwetter teil.

Kult-Pappe. Quelle: Andre Reichel

Der Zweiradklassiker S 51, Schwalbe und Star, allesamt aus DDR-Produktion, dominierten das Bild. Aber auch der Trabant und einige Motorräder fehlten nicht bei der Tour. Sebastian Pfeiffer, Chef des Klubs, organisierte die Ausfahrt zusammen mit einigen Mitstreitern.

Zweiradmuseum in Wusterhausen besucht

Erstes Ziel der Oldtimerfreunde war das Zweiradmuseum in Wusterhausen. Von dort aus ging es nach Kyritz, wo man sich auf dem belebten Marktplatz den neugierigen Blicken der Passanten sicher sein konnte. Von Kyritz aus startete die Truppe dann gemeinsam nach Neustadt, wo sie sich in Olafs Werkstatt stärkten, bevor es wieder zurück ging. Wie es der Name des Klubs schon verrät, kommen die meisten Mitglieder aus Wildberg und Umgebung, aber auch aus der Kreisstadt Neuruppin.

Im Doppelpack. Quelle: Andre Reichel

Der Klub hat seinen Ursprung im Jahr 1931, wurde aber in der NS-Zeit verboten, wie Wildbergs Ortschronist herausfand. Vor zwei Jahren erfolgte schließlich die Neugründung des Klubs mit stetig wachsenden Mitgliederzahlen.

Von André Reichel