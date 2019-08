Kyritz

Das Holzhausener Ehepaar Hartmut und Elke Hanke beteiligt sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal auf Einladung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin an der Interkulturellen Woche. Thema ist „Zusammen leben, zusammen wachsen“. Hankes haben für die Kleeblattregion diesmal gleich vier zusammengehörende Ausstellungen organisiert. Das Thema lautet: „Einheit in Vielfalt, denn unsere Erde ist nur ein Land“.

Künstlerin zeigt ihr Lebenswerk

„Wir konnten Brigitte Schirren gewinnen, uns aus ihrem Lebenswerk kernhafte Teile zu zeigen, darunter auch die Textilelemente mit den Symbolen aller Religionen in unserer Welt“, so Hartmut Hanke. Die Künstlerin ist Weltbürgerin und Angehörige der Baihai-Religion. Sie zeigt mit ihren Werken auf verschiedene Weise eine Einheit in den unterschiedlich ausgeprägten Formen von Religion, Kultur und Ethik.

Windtücher und Kissen

Zu sehen sind Windtücher, stille Tücher und andere Textilelemente. Mit einem ihrer Kissen verarbeitet die Künstlerin zum Beispiel die Ereignisse in Srebrenica im damals in Auflösung befindlichen Jugoslawien. Tausende muslimische Männer waren damals aus der Obhut niederländischer Blauhelme gerissen und dann ermordet worden.

Eine Auswahl der farbenfrohen, tiefsinnigen und aussagekräftigen Sandkissen, stillen Tüchern und Windtüchern sind zur Vernissage im Schloss Karnzow am 28. September zu sehen. Sie werden auch bei einer Lesung aus Texten, von denen sich die Künstlerin für ihre Arbeit animieren lassen hat, gezeigt. Die meditative Lesung findet am 29. September ebenfalls im Schloss Karnzow statt. Beide Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr und dauern etwa bis 20 Uhr. Dazu gibt es Musik. Brigitte Schirren ist ebenfalls dabei.

Parallel in Holzhausen und Kyritz

Ab dem 30. September ist die begehbare Ausstellung, wie sie von Hankes angekündigt wird, dann in der Kyritzer St.-Marien-Kirche zu sehen. Parallel dazu ab dem 1. Oktober werden Teile der Textilelemente auch in der Holzhausener Kirche ausgestellt. Dort bleiben sie bis zum 10. Oktober. In der Kyritzer Kirche ist die Ausstellung bis zum 6. November zu sehen.

Eine weitere Ausstellung ist vom 12. bis zum 30. November beim Heimatverein Kyritz zu den Öffnungszeiten zu besichtigen und sonntags von 14 bis 16 Uhr.

Kissen werden in Vitrinen präsentiert

Hankes planen, die Tücher und anderen Textilelemente in der Kyritzer Kirche in Vitrinen zu zeigen. Die Stücke liegen auf Glasplatten über dem verspiegelten Vitrinenboden, so dass auch die Unterseite gut zu sehen ist. „So wird ein intensives Erleben sowohl der Farben als auch der Formen möglich“, sagt Hanke.

Die Präsentation der Windtücher in Holzhausen soll eher heiter sein. Die Betrachter sollen sich von ihrer Farbenvielfalt inspirieren und harmonisch bewegen lassen.

Begleitung mit Klangschalen

Für die Zeit der Ausstellungen in der St.-Marien-Kirche ist eine Begleitung mit Klangschalen und Klangrohren geplant. Hankes würden sich aber auch darüber freuen, wenn sich Besucher der Ausstellung mit eigenen musikalischen Beiträgen oder Texten mit einbringen. „Es sind aber auch Lesungen aus Texten möglich, von denen sich die Künstlerin für ihre Arbeit hat inspirieren lassen“, so Hanke. Textblätter dafür legen die Initiatoren aus. „Wir stellen auch Schemel bereit, damit sich der Betrachter den einzelnen Tüchern auch meditativ-sitzend nähern kann“, so Hanke.

Meisterschülerin von Else Mögelin

Brigitte Schirren stammt aus der Region. Sie wurde in Gildenhall bei Neuruppin im Jahr 1932 in eine Weberfamilie hinein geboren. Ihr Vater betrieb mit Else Mögelin (Gropius, Klee) ein gemeinsames Atelier. So fand Brigitte Schirren schon sehr früh eine enge Nähe zu Else Mögelin und wurde später ihre Meisterschülerin. Sie schuf Kunstwerke zu allen Weltreligionen.

Von Sandra Bels