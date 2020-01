Kyritz will wieder mit einem Veranstalter arbeiten

Kyritz

8500 Euro hat die Organisation des Kyritzer Weihnachtsmarktes 2019 gekostet. „Dafür hatten wir drei Tage volles Programm auf dem Markt“, sagt die Kyritzer Kulturchefin Manuela Bismark. Sie berichtete im Bildungs- und Sozialausschuss über den Markt und die angefallenen Kosten.

Kosten wurden aufgelistet

Demnach kostete die Vorstellung des historischen Handwerks 1400 Euro. Mit 3400 Euro schlug die Kultur zu Buche und Bühne sowie Technik kosteten 2400 Euro. Für den Transport der Buden von Perleberg nach Kyritz wurden noch einmal 1300 Euro fällig. Den Kosten gegenüber stehen Einnahmen von 2100 Euro unter anderem durch Standgebühren. Der Rest wurde aus der Stadtkasse bezahlt.

Kleine Organisationsrunde

Manuela Bismark sagte, dass der Kyritzer Weihnachtsmarkt diesmal erstmals bewusst in einer kleineren Runde organisiert wurde. Dazu gehörten die Wirte der Stadt und Schausteller. „Es war eine sehr gute Zusammenarbeit“, so die Kulturchefin. Sie empfahl jedoch für dieses Jahr, wieder nach einem Ausrichter wie in den vergangenen Jahren zu suchen. Eine Ausschreibung dafür werde vorbereitet.

Veranstalter soll die Wirte mit einbeziehen

Voraussetzung für einen Veranstalter soll die Einbeziehung der Wirte sein. Mit ihnen soll noch eine extra Auswertung des Weihnachtsmarktes erfolgen. Manuela Bismark sieht die Organisation durch einen externen Veranstalter als Entlastung für die Stadtmitarbeiter. Sie haben für den Weihnachtsmarkt 2019 etliche zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, die nicht in ihrem Bereich liegen. „Die Stadt soll einem externen Veranstalter aber künftig als Unterstützer zur Seite stehen“, so Manuela Bismark.

Ausrichter bekommt einen Zuschuss

Gefragt wurde, ob auch der städtische Anteil an der Finanzierung mit einem Ausrichter sinkt. Die Kulturchefin denkt, dass das so ist, sagte aber auch, dass ein städtischer Zuschuss in diesem Fall vorgesehen ist. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass aus den Einnahmen die Ausgaben nicht zu decken sind. Etwa 3000 Euro hat die Stadt in den vergangenen Jahren für die Organisation mit Ausrichter dazugeben müssen.

Von Sandra Bels