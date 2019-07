Kyritz

Die Polizei hat schnell den mutmaßlichen Dieb eines Mercedes gefasst, der in Kyritz einen Wagen im Wert von geschätzten 43.000 Euro gestohlen hatte. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in der Wittstocker Straße. Beamte stoppten am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Autobahn 15 nahe Roggosen ( Landkreis Spree-Neiße) den Mercedes, der von einem 41-jährigen Mann gesteuert wurde.

Der Verdächtige war zudem bereits von einer Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben worden. Der Mann stand bei der Kontrolle unter dem Einfluss von Amphetaminen und Kokain, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest.

Den Mercedes stellten die Polizisten sicher. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline