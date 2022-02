Feuerwehreinsatz in Kyritz - Autowerkstatt in Flammen: Eine Million Euro Schaden nach Brand in Kyritz-Heinrichsfelde

An späten Donnerstagabend lief ein umfangreicher Feuerwehreinsatz in der Kyritzer Ortslage Heinrichsfelde. Die Flammen schlugen dort lichterloh aus einem Gebäude, das zu einer Autowerkstatt gehört. Die Schadenssumme ist immens.