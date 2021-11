Bahnstrecke Hamburg-Berlin: Bald mehr ICE im Halbstundentakt

Dergenthin

Die Deutsche Bahn (DB) hat bei der Modernisierung der Schnellfahrstrecke Berlin-Hamburg nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Nach rund acht Wochen Bauzeit ist über die Hälfte der Maßnahmen erledigt. Damit liegen die Bauarbeiten voll im Zeitplan. Pünktlich zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember fahren die Züge wieder – und öfter, denn die DB erhöht das Angebot zwischen den Metropolen und verbessert den Halbstundentakt.

Brückenbauarbeiten bei Dergenthin gehen dem Ende entgegen

Das Kernvorhaben ist der Austausch einer Eisenbahnbrücke bei Dergenthin (Stadt Perleberg) – vor allem deswegen war die Länge der Sperrung nötig (die MAZ berichtete bereits). In dieser Woche werden neue Schottersteine auf einem Abschnitt von etwa 1,2 Kilometern unter die beiden Gleise gefüllt und festgestopft. Dadurch liegen die Gleise eben und sicher.

Gleichzeitig beginnen nun auch die Arbeiten, um die Oberleitung zwischen Wittenberge und Dergenthin wieder zu ziehen. Schon am 19. November soll die Baustelle bei Dergenthin der Vergangenheit angehören.

Deutsche Bahn saniert Strecke bis 11. Dezember von Grund auf

150.000 Meter Schienen werden zudem zwischen Neustadt (Dosse) und Breddin, zwischen Bad Wilsnack und Glöwen sowie zwischen Nauen und Friesack gewechselt. Vier Weichen werden in Friesack ausgetauscht.

Die DB saniert die Strecke noch bis zum 11. Dezember für 100 Millionen Euro von Grund auf. Die Materialmenge ist beeindruckend: insgesamt 400.000 Meter Schienen, 15.000 Schwellen, 24 Weichen und 30.000 Tonnen Schotter. Wo immer möglich, kommt das Material auf der Schiene zur Baustelle. Alte Bauteile werden ebenfalls über die Schiene entsorgt und, falls möglich, wiederverwertet.

An der Brückenbaustelle bei Dergenthin wird gerade das Gleisbett geschottert. Quelle: Bernd Atzenroth

Insgesamt circa 500 Mitarbeitende sind seit 11. September mit den Arbeiten beschäftigt – auch nachts und am Wochenende, um die Gesamtbauzeit so kurz wie nur möglich zu halten und die pünktliche Inbetriebnahme sicherzustellen.

Ab 12. Dezember täglich 60 Fahrten zwischen Hamburg und Berlin

Ab 12. Dezember bietet die DB zwischen Hamburg und Berlin wieder 60 Fahrten pro Tag an. Dabei werden fast alle Fahrten auch weiter nach Erfurt/München bzw. Dresden geführt. Neu sind die Fahrtmöglichkeiten um 17:51 Uhr ab Hamburg Hbf nach Berlin Hbf (an 19:55 Uhr) sowie ab Berlin Hbf um 20:06 Uhr nach Hamburg.

ICE am Tag pro Richtung stoppen in Wittenberge

Wenn die Strecke wieder freigegeben ist, kommen Reisende aus Wittenberge zehnmal pro Tag ohne Zwischenstopp nach Hamburg, 6 ICE von Berlin nach Hamburg halten dort und 4 Eurocity. In Richtung Berlin halten sechs ICE am Tag in Wittenberge und 3 Eurocity. Im ICE ist man ab Wittenberge in etwa einer Stunde in Hamburg.

Die DB investiert so viel wie nie in ihre Infrastruktur. 2021 fließt die Rekordsumme von 12,7 Milliarden Euro in die Eisenbahninfrastruktur. Für mehr Menschen und mehr Güter auf der umweltfreundlichen Schiene macht sie ihr Streckennetz mit der Rekordsummen fit, damit die Verkehrswende gelingt.

Von Bernd Atzenroth