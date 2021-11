Dergenthin

Das sieht bei Dergenthin (Stadt Perleberg) schon wieder nach einem klassischen Gleisbett aus: Dafür sorgen gerade die Gleisstopfmaschine und direkt dahinter der Schotterpflug. Die Namen der Gerätschaften besagen schon genau, was hier gerade passiert. Die erste Maschine stopft in drei Gängen den Schotter unter die Schwellen – jedes Mal etwas genauer, denn hier kommt es auf Millimeter an.

Zur Galerie Pünktlich zum Fahrplanwechsel sollen ab dem 12. Dezember wieder ICE auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin fahren können. Die Hauptbaustelle bei Dergenthin soll am 19. November der Vergangenheit angehören. Hier Bilder von der Endphase der Arbeiten an der Schnellbahnstrecke

Danach sorgt der Pflug dann dafür, dass die Schotterschicht genau den vorgegebenen Abmessungen entspricht. So etwa zwischen Schwellen, wo die Schotterschicht gar nicht das Niveau der Schwellenhöhe erreichen darf – aus Sicherheitsgründen: Denn wenn zum Beispiel irgendwann Eisbruch von den darüber fahrenden Zügen auf den Schotter fällt, soll dieser nicht herausspritzen können.

Die Brücke bei Dergenthin ist längst ausgetauscht

An der Bahnbaustelle auf der Strecke Berlin–Hamburg bei Dergenthin gehen die Arbeiten also deutlich sichtbar dem Ende entgegen. Ihr wichtigster Teil – der Austausch einer Brücke im Bahndamm – ist längst vollzogen. Die alte Brücke war bereits Ende September abgerissen worden. Das bereits danebenstehende neue und 700 Tonnen schwere Brückenbauwerk wurde dann in zwei Gängen innerhalb von zwei Tagen an ihre richtige Position im Bahndamm geschoben. Danach füllten die Arbeiter den Damm wieder auf.

An der Brückenbaustelle bei Dergenthin wird gerade wieder ein klassisches Schottergleisbett hergestellt. Hier zu sehen der Schotterpflug bei seinem Einsatz. Quelle: Bernd Atzenroth

Mittlerweile liegt wieder der Schienenstrang an dieser Stelle. Man hat sich entschieden, vom Bahnkilometer 134,2 direkt vor der Brücke bis zum 1,3 Kilometer entfernten alten Dergenthiner Bahnhof wieder zum klassischen Schotterbett zurückzukehren – die bisherige Lösung auf der Schnellbahnstrecke mit einer festen Betonfahrbahn hatte sich dort nicht bewährt. Hierfür wurde auch ein neues Kabelgefäß gebaut. „Wir sind dabei, Kabel zu verlegen und in Betrieb zu nehmen“, erklärt Projektingenieur Martin Dahlke von der mit der Bauüberwachung beauftragten Firma Giga.

Gleisstopfmaschine schafft mehr als 1000 Meter pro Stunde

Keine Bedeutung hat es übrigens, dass die Farbe des Schotters an den beiden Schienensträngen unterschiedlich ist. Das liege daran, welcher Schotter im Auftrag der Deutschen Bahn geliefert werde, sagt Martin Dahlke – in diesem Fall war er einfach unterschiedlich gefärbt.

Am Dergenthiner Bahnhof ist die Weichenstopfmaschine im Einsatz. Sie macht im Grunde dasselbe wie die Gleisstopfmaschine, arbeitet aber etwas filigraner und langsamer, weil sie speziell für den Einsatz an Weichen gemacht ist. Auf allen restlichen Stücken kommt die Gleisstopfmaschine zum Einsatz, die mehr als 1000 Meter Strecke in der Stunde schafft.

Ab Freitag Überprüfung der Sicherheitstechnik

Ab Freitag steht die Überprüfung und Abnahme der Sicherheitstechnik an. Sie dauert bis zum 19. November. Schließlich sollen die ICE an dieser Stelle ab dem 12. Dezember wieder mit bis zu 230 Sachen sicher über die Strecke rauschen können. Und die Zahl der Verbindungen zwischen Berlin und Hamburg wird ab dann, mit dem Fahrplanwechsel, noch einmal erhöht – auch mit Halt in Wittenberge.

In dieser Woche standen gleichzeitig zwei Teilleistungen an, die den baldigen Abschluss der Arbeiten signalisieren: das Verschweißen der Schienen und die Montage der Oberleitungsanlage. Im Wesentlichen werden dafür die alten Masten benutzt. „Drei Masten mussten neu gegründet werden“, erklärt dazu Christoph Semrock von der Firma Echterhoff. „Ansonsten wird die Oberleitung komplett neu aufgehängt.“

Der Oberleitungsbau hat bereits in dieser Woche begonnen. Dafür werden die hier zu sehenden Fahrzeuge eingesetzt. Quelle: Bernd Atzenroth

Zwei Spezialfahrzeuge, auf denen sich unter anderem große Kabelrollen befinden, sind dafür im Einsatz, um insgesamt 1,5 Kilometer Oberleitung samt Anschlüssen zu montieren. Vier Signale mussten für das Bauen zurückgebaut und neu aufgestellt werden.

Pünktliche Fertigstellung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin

„Es läuft jetzt alles parallel“, sagt Martin Dahlke. So stehen nun auch „Feinarbeiten“ an, etwa der Anbau von Geländern. Bis zur Fertigstellung werden auch die offenen Kabelschächte wieder geschlossen sein und die Hinweisbaken neben der Strecke werden dann auch wieder an der richtigen Stelle stehen.

In einer Woche bereits – am 19. November – soll alles fertig sein. Und wie gesagt: Ab 12. Dezember sollen dort wieder die Züge zwischen Berlin und Hamburg fahren. „Es ist wichtig, dass wir pünktlich fertig werden“, sagt Martin Dahlke, „denn die nächsten Arbeiten stehen schon in den Startlöchern.“

Dann steht zum Beispiel die Erneuerung der ICE-Strecke in Hessen bei Fulda an – mit Folgen für die Strecke Berlin–Hamburg, die dann zur Umleitungsstrecke gehören wird. Dafür muss aber alles komplett fertig sein, da in den kommenden Jahren an dieser Strecke nicht mehr viel gemacht werden kann.

Von Bernd Atzenroth