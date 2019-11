Kyritz

Der Bahnübergang in der Perleberger Straße in Kyritz bleibt zwei Wochen länger gesperrt als ursprünglich angekündigt. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, soll der Verkehr dort erst nach Freitag, dem 13. Dezember, wieder rollen.

Allerdings werde bereits zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember der neue Bahnhaltepunkt Am Bürgerpark in Betrieb genommen. Am 18. Dezember wiederum soll es dazu einen offiziellen Festakt geben.

Von MAZonline