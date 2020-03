Bauarbeiten an der B 5 zwischen Kyritz und Heinrichsfelde ruhen

Kyritz

„Baumunfall“ heißt ein Verkehrsschild, das Behörden aufstellen lassen, wo es für Autofahrer schnell gefährlich werden könnte. An der Bundesstraße 5 zwischen Kyritz und Wusterhausen gibt es etliche dieser Warnhinweise – die meisten auf dem etwa zwei Kilometer langen Abschnitt bis Heinrichsfelde. Dort überragen sie seit einigen Wochen das, was mal Teil einer Allee war. Die verdient den Namen indes nicht mehr – aus den Bäumen sind etwa 60 Zentimeter hohe Stümpfe geworden, seit Fachleute an Ahorn und Linde die Säge ansetzten.

Überraschend kam das nicht, waren doch Pläne des Landesbetriebes Straßenwesen längst bekanntgemacht, die B 5 hier grundhaft erneuern zu lassen. Dass sich der Fällbetrieb aus Elsterwerda so beeilte mit dem Stutzen der rund 250 Gehölze, ist einer Auflage des Naturschutzes geschuldet. Sie legt fest, dass Arbeiten dieser Art Ende Februar beendet sein müssen. Für Kyritz ließ eine Ausnahmegenehmigung noch die erste Märzwoche als Ende der Frist zu.

Im Zuge der Arbeiten wird auch der Radweg erneuert. Die Baumreihe rechts bleibt stehen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Die Baumstümpfe bilden jetzt rechtsseitig in Richtung Wusterhausen weiterhin eine natürliche Begrenzung, die gleichzeitig Leitungen im Erdreich Schutz bietet. Gerodet werden die Reste erst, wenn der eigentliche Straßenbau ansteht, um die viel genutzte Fahrbahn vorher nicht zu beschädigen.

Vorgesehen ist, diese von jetzt 6,80 beziehungsweise 7,20 Meter auf acht Meter zu verbreitern und dabei auch den Radweg zu erneuern. „Wir wollen damit in diesem Jahr beginnen, wann genau ist allerdings mittlerweile völlig offen,“, sagt Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen.

Vorgesehen war der Start im Mai

Dem Dezernatsleiter Planung für die Region West und seinen Kollegen macht die Corona-Pandemie – so wie auch anderen Bereichen der Wirtschaft – einen Strich durch die Rechnung. „Wir sind in einer Krise. Vorgesehen war der Start im Mai. Auf Grund der Ausfälle durch Betriebsschließungen gibt es bei den Baufirmen Probleme.

Ihre Partner sehen sich außerstande, konkrete Lieferzusagen zu machen. Die Produktion steht ja vielfach still“, so Schmidt. Wie lang die Durststrecke sein wird, weiß derzeit keiner. Das gilt auch dafür, wie sich die Kosten entwickeln. Frank Schmidt: „Dazu kann ich nichts sagen.“

Die Warnschilder an der B 5 haben nach wie vor ihre Berechtigung. Jeder Baumstumpf ist mit einem Strahler versehen. Quelle: Wolfgang Hörmann

An der Abfolge der Arbeiten ändere das aber nichts. Begonnen wird in Kyritz. Da, wo die Westfahlenallee auf die Bundesstraße trifft, entsteht ein dreiarmiger Kreisverkehr mit beleuchteter Querung für Radfahrer und Fußgänger. Er ist Teil des ersten Bauabschnitts, der in Heinrichsfelde endet und für den ein Jahr eingeplant ist. Gearbeitet wird bei halbseitiger Sperrung, wobei die Fahrtrichtung Kyritz befahrbar bleibt. Der Verkehr in der Gegenrichtung wird über Neustadt umgeleitet.

Die Baustelle zwischen Kyritz und Heinrichsfelde Nicht nur Straßenbäume mussten weichen, sondern auch Teile des Waldes unweit der Einmündung nach Heinrichsfelde. Die Fällarbeiten führte die Firma Packroff aus Elsterwerda aus. Dabei handelt es sich um einen traditionsreichen Betrieb im Garten- und Landschaftsbau. Wie üblich, ging das gewonnene Holz als Eigentum an das Unternehmen. Ersatzpflanzungen mit Linden sind beidseitig des Bauabschnittes an der Bundesstraße 5 zwischen Kyritz und Heinrichsfelde vorgesehen Die Stadt Kyritz muss sich nicht mit Kosten für die Grunderneuerung der Bundesstraße in ihrem Bereich beteiligen.

Von Wolfgang Hörmann