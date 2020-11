Kyritz

Wo sich heute noch ein Acker erstreckt, könnten in ein paar Jahren schon Menschen leben: Die Idee für ein neues Wohngebiet in Kyritz, das am Heinrichsfelder Weg entwickelt werden soll und das an das dortige Wohngebiet Waldkolonie angrenzt, ist schon weit gediehen. Zunächst aber sollen sich jetzt die Stadtverordneten dazu positionieren, weil damit eine Änderung des Flächennutzungsplanes an der Stelle einhergehen würde und ein Bebauungsplan aufzustellen wäre.

So wurde das Projekt am Donnerstag erstmals den Mitgliedern des Bauausschusses in Kyritz vorgestellt. Stadtplaner Thomas Jansen aus Blumenthal und Architekt und Planer Andreas Schulze aus Kyritz erläuterten, womit sie von der Grundstücksentwicklungsfirma „ Seeviertel Kyritz“ beauftragt wurden. Hinter dieser stehen Werner Pauly und Raik Remus aus Kyritz.

Schrittweise, langfristig: Erster Abschnitt würde 5,7 Hektar umfassen

Die Dimension des Gebietes erreicht demnach jeweils nicht ganz die Hälfte der Größe der Waldkolonie sowie der des Gebietes „Alt und Jung“. Letzteres misst etwa 25 Hektar. Das Seeviertel indes umfasst zehn Hektar – und soll „langfristig“ entwickelt werden.

Stadtplaner Thomas Jansen erklärte, welche Schritte jetzt anstehen. Die Kosten für die diversen Planänderungen des betreffendes Gebietes würden die Investoren komplett übernehmen. Quelle: Matthias Anke

In einem ersten Schritt würden Baugrundstücke nur auf einer 5,7 Hektar großen Fläche entstehen. Der Zeithorizont allein hierfür beträgt laut Thomas Jansen fünf bis zehn Jahre, bevor die nächste Fläche folgt.

Insgesamt Platz für bis zu 400 Menschen denkbar

„Das ist ein relativ großes Projekt für Kyritz“, sagte Jansen. Laut ihm bietet das Gesamtareal Platz für 90 Einfamilienhäuser und acht Mehrfamilienhäuser mit je fünf Wohneinheiten. Gemessen an Drei-Personen-Haushalten, könnten am Ende fast 400 Menschen dort leben.

Die Grundstücksgrößen variieren dabei zwischen 600 und 1000 Quadratmetern, wobei mehrheitlich ein großzügigerer Schnitt zwischen 700 und 1000 Quadratmetern angedacht sei.

Stadt wurde an anderer Stelle kürzlich aus eigener Kraft aktiv

Bei der Stadtverwaltung stößt das Projekt offenbar bereits auf Wohlwollen. „Ich finde es gut, dass so etwas auch aus privater Initiative heraus doch noch geht. Wir hatten es zuletzt ja als Stadt gemacht und die Vermarktung klappte“, sagte Bauamtsleiterin und Vize-Bürgermeisterin Katharina Iredi mit Blick auf die kürzlich fertiggestellte Erschließung des Gebietes „Ulmenweg“ am Südende des Areals „Alt und Jung“.

Alle Flächen sind dort für den Bau von 16 Eigenheimen und einer Anlage für betreutes Wohnen längst vergeben. Es war aber ein weitaus kleinerer Bereich als jener, der nun am Heinrichsfelder Weg vorgesehen ist. So sagte Iredi auch: „Man muss respektvoll mit dieser Größenordnung umgehen, positiv ist daher, dass in Abschnitten gedacht wird.“

Wie weiter mit Heinrichsfelder Weg und Seestraße?

Zugleich werde sich die Stadt fragen müssen, wie sie in der Folge nicht nur mit dem Zustand des Heinrichsfelder Weges umgeht, sondern auch mit der gesamten Seestraße.

Architekt und Planer Andreas Schulz sprach über Entwicklungsmöglichkeiten, potenzielle Bauherren und die Konkurrenzsituation von Kyritz unter anderem mit Neuruppin. Quelle: Matthias Anke

Dass das Ulmenweg-Gebiet „schnell ausverkauft“ war und sich die Bebauung in der Waldkolonie nebenan „immer mehr verdichtet“, wertet Planer Andreas Schulz als Indizien für einen „enormen Bedarf“. Wobei aus den Reihen der Ausschussmitglieder die Frage aufkam, ob in der Stadt nur eine Umverteilung zu erwarten ist oder tatsächlich Zuzug ermöglicht wird. Und erst zwei Tage zuvor war seitens der Stadtverwaltung im Sozialausschuss auf eine doch wieder rückläufige Bevölkerung verwiesen worden.

Kyritz konkurriert mit Wusterhausen, Neustadt und Neuruppin

Thomas Michaelis ( SPD) wolle das Thema jetzt in seiner Fraktion diskutieren, empfindet die Pläne aber ebenso schon jetzt als „positiv“. Er verwies auf Nachbarkommunen, wo Bauflächen „in Windeseile“ geschaffen werden, etwa in Neustadt und Wusterhausen.

Konstantin Normann ( CDU) sagte: „Die demografische Entwicklung verheißt nichts Gutes.“ Weniger Bürger würden weniger Geld vom Land bedeuten – und eben auch umgekehrt. „Wir sollten das also nutzen.“

Fehlende Einkaufsmöglichkeiten in „ Kyritz Ost“ Thema

Planer Andreas Schulz setzt zudem darauf, die potenziellen Häuslebauer nicht an andere Städte zu verlieren: „Wir stehen in direktem Wettbewerb mit Neuruppin.“ Und Thomas Jansen sagte zu den Kyritzern: „Sie brauchen schöne, qualitativ hochwertige Gebiete. Das würde die Stadt stärken.“

Bei alledem fiel aber auch wieder ein Problem auf, mit dem die Leute in diesem östlichen Teil der Stadt Kyritz schon heute konfrontiert sind: fehlende Einkaufsmöglichkeiten.

Von Matthias Anke