Baum stürzt in Parkplatznähe um

Kyritz

In den Weihnachtsfeiertagen fiel in Kyritz am Wässering-Parkplatz ein Baum um – ganz ohne Sturm. Bei näherer Betrachtung offenbart sich, was ihn in die Waagerechte brachte: Die Wurzeln des etwas mehr als 30 Jahre alten Gehölzes waren weggefault.

Gepflanzt wurde der Baum bei der Umgestaltung des Areals kurz vor der 750-Jahr-Feier von Kyritz 1987.

Diesen Sommer brach dort bereits ein Hauptast bei einem Baum gleicher Art ab. Schließlich wurde er – bislang Schattenspender für die Wohnmobilstellplätze – von Bauhofmitarbeitern gefällt.

Von André Reichel