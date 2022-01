Kyritz

Der Landesbetrieb Straßenwesen setzt die Erneuerung von Bundesstraßen im Kyritzer Bereich in diesem Jahr fort. Wie Sven Rosenow von der Kyritzer Dienststätte des Landesbetriebes am Donnerstag im Stadtentwicklungsausschuss erläuterte, ist in diesem Jahr mit gleich zwei größeren Bauvorhaben zu rechnen.

Zuerst wird es voraussichtlich ab dem Frühjahr um die weitere Erneuerung der Bundesstraße 5 zwischen Heinrichsfelde und Wusterhausen gehen. „Wir haben den 2. Bauabschnitt ausgeschrieben“, berichtete Rosenow. „Die Hauptmaßnahme werden wir im Mai beginnen und noch in diesem Jahr abschließen.“

Die Bäume in Heinrichsfelde bleiben

Der Ausbau erfolge weitgehend analog zu dem im vergangenen Jahr fertiggestellten Abschnitt zwischen Kyritz und Heinrichsfelde: Fahrbahn und Radweg werden erneuert und mit Schutzplanken ausgestattet. „Wir haben uns vorgenommen, in Heinrichsfelde etwas zum Wald hin zu bauen“, kündigte Sven Rosenow an. Damit solle sich der Abstand zwischen der Fahrbahn und den Häusern zumindest geringfügig erhöhen. Darüber hinaus erhält Heinrichsfelde eine veränderte Zufahrt, die nicht mehr nördlich, sondern südlich des Gutshauses verläuft.

Ein Großteil der Vorbereitungsarbeiten sei inzwischen erledigt, so Rosenow. „Alle Bäume, die für die Maßnahme weg müssen, sind gefällt. In Heinrichsfelde werden wir die markanten Buchen erhalten.“ Das Schicksal der beiden großen Bäume im Bereich der neuen Ortszufahrt hatte viele Gemüter bewegt.

Das Straßenbauvorhaben wird erneut zu spürbaren Verkehrseinschränkungen führen. Wie schon beim ersten Bauabschnitt kommen nur noch Fahrzeuge in Richtung Norden weitgehend ungehindert auf einer einzelnen Spur durch. In Richtung Berlin werden sie über Kyritz, Zernitz und Neustadt umgeleitet.

Erneuerung der B 103 bis Vehlow

Voraussichtlich ab Herbst wird es in einer weitere Richtung eng. Dann will der Landesbetrieb mit der Erneuerung der B 103 zwischen Kyritz und Vehlow beginnen. Der Abschnitt zwischen Gantikow und Vehlow soll dann auch mit einem Radweg ausgestattet werden. Kreuzungsbereiche erhalten eine neue Beleuchtung. Zudem sind in weiten Bereich Schutzplanken geplant. „Sonst wäre bei den Bäumen nur noch Tempo 50 möglich“, erklärte Sven Rosenow dem Stadtentwicklungsausschuss.

Die Bauanlaufberatung sei Anfang dieser Woche erfolgt. Als nächstes würden bis Ende Februar Baumfällungen folgen. Ersatzpflanzungen seien geplant. Leitungen müssten umverlegt und erneuert werden. Parallel laufe das Vergabeverfahren für den eigentlichen Straßenbau. „Das wird mindestens fünf Monate in Anspruch nehmen“, schätzt Sven Rosenow ein. „Wir werden zum Ende des Jahres mit dem Bau anfangen können.“

Umleitung wohl über Gumtow, Groß Welle und Pritzwalk

Spätestens dann wird zwischen Kyritz, Gantikow und Vehlow nur noch wenig gehen. „Ich werde aufgrund der fehlenden Breite und des Arbeitsschutzes die Strecke abschnittsweise sperren müssen“, so Rosenow. Die offizielle Umleitung wird wohl über die B 107 (Gumtow – Groß Welle – Pritzwalk) führen.

Von Alexander Beckmann