Berlitt: Am Straßenrand abgestelltes Auto beschäftigt Polizei und Ordnungsamt

Berlitt

Im Wald zwischen Berlitt und Rehfeld steht am Rand der dortigen Kreisstraße ein silbergrauer Kleinwagen. Dieser muss schon vor rund zwei Wochen dort abgestellt worden sein.

Mehrere Einwohner aus beiden Dörfern meldeten dies nach einigen Tagen sowohl bei der Polizei in Kyritz als auch beim Kyritzer Ordnungsamt. Daniel Knies, der als Sachbearbeiter beim Ordnungsamt tätig, bestätige dies.

Anzeige

Die Polizei hat am Fahrzeug mittlerweile Flatterbänder angebracht, um es für Vorbeifahrende kenntlicher zu machen. Quelle: André Reichel

Weitere MAZ+ Artikel

Sich der Sache angenommen hat sich die Polizei in Kyritz. „Wir wurden tätig, weil sich die Bürger bei uns zuerst gemeldet hatten“, bericht der stellvertretende Revierleiter in Kyritz, Lutz Lübeck. Zunächst ermittelten die Beamten den in Havelberg lebenden Halter des Fahrzeuges und forderten diesen bis dato drei Mal dazu auf, es von dort wegzuholen. „Bis jetzt kam aber keine Reaktion“, sagt Polizeihauptmeister Lübeck.

Zwar stellt das ordentlich neben der Fahrbahn abgestellte Fahrzeug laut Polizei kein Hindernis für den fließenden Verkehr dar und auch das Parken an Kreisstraßen sei nicht verboten, doch auf Dauer könne es dort aber nicht stehen bleiben.

Halter muss den Wagen in vier Wochen entfernt haben

In Absprache zwischen Ordnungsamt und Polizei einigte man sich nun auf eine Frist für den Halter von insgesamt vier Wochen. „Wenn diese abgelaufen ist und das Auto noch immer dasteht, wird es kostenpflichtig abgeschleppt“, so Lutz Lübeck.

All zu oft kommen derartige Fälle von einfach abgestellten und nicht wieder abgeholten Autos außerhalb geschlossener Ortschaften nicht vor, berichten Ordnungsamt und Polizei einhellig.

Lesen Sie auch aus Kyritz :

Von André Reichel