Berlitt: Ein Künstler aus El Salvador will das Schloss beleben und bekannter machen

Berlitt

Seinen ersten Malwettbewerb hat er mit zwölf Jahren gewonnen. Das war in El Salvador, seinem Heimatland. Von Stund an gab es für Esrael Fabio Araujo Funes nichts anderes mehr als die Malerei. Er studierte aber zunächst Psychologie und dann Kunst in El Salvador, parallel dazu auch in Barcelona. Funes unterrichtete anschließend in seiner Heimat Bildende Kunst an einer Universität.

Von Deutschland nach Chile und wieder zurück

Vor 13 Jahren lernte Funes in Barcelona seine Frau kennen, eine Deutsche. Mit ihr wanderte er nach Deutschland aus. Dort blieben die beiden aber nur einige Monate, um dann weiter nach Chile zu ziehen, wo sie fünf Jahre lebten und dann nach Weinheim in Deutschland zurückkehrten. Das war 2014.

Anzeige

Später ging es noch nach Berlin und von dort direkt nach Berlitt, wo der Künstler aus El Salvador einen Atelierraum zum Malen und eine kleine Wohnung im Schloss gemietet hat.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Maler aus El Salvador beschreibt seinen Stil als „magischen Realismus“. Er malt in allen Formaten von riesengroß bis sehr klein. Quelle: Sandra Bels

Funes hat ein Haus auf dem Land gesucht

„Ich habe im Internet ein Haus auf dem Land gesucht, auch weil das Berliner Atelier zu teuer geworden war“, sagt Funes. Durch eine Anzeige im Magazin für Bildende Kunst stieß er auf Berlitt und fand in Ortsvorsteher Harald Backhaus einen sehr guten Partner. Der hatte die Anzeige geschaltet, weil er nämlich schon seit Jahren versucht, Leben ins Schloss bringen, denn die meisten Räume stehen seit 20 Jahren leer.

„Fast alle, die zur Besichtigung da waren, haben abgelehnt“, erzählt Backhaus. Schlechte Lage, hoher Renovierungsbedarf waren die Gründe. Aber nicht für Funes. Er mietete sich sofort ein. Und das auch gleich noch mitten in der Coronazeit. „Nach der Besichtigung hatte er das Auto ausgepackt und blieb“, erinnert sich Backhaus.

Bekannt in Panama , Chile , Mexiko

Die ursprüngliche Idee des Künstlers war es, in Berlitt zu malen und seine Werke dann per Internet zu verkaufen. Funes ist in Deutschland längst nicht so bekannt wie in Panama, Chile, Mexiko, Frankreich, Schweden und Spanien. Nachdem er sich aber mit Harald Backhaus angefreundet hatte und von seinen Plänen für das Schloss erfuhr, schmiedete der Künstler sofort einen neuen Plan. „Ich möchte versuchen, im Schloss eine Künstlergemeinschaft zu entwickeln. Anfangen will er mit der Einrichtung einer Galerie, um das Schloss und sich in Deutschland bekannt zu machen. Er will außerdem Werke anderer deutscher und europäischer Künstler und von Künstlern aus Lateinamerika verkaufen.

Berlitter Schloss soll kulturelles Zentrum werden

Das Galerieprojekt soll dabei helfen, das Schloss als kulturelles Zentrum und Aktivitäten mit der Gemeinde und der Region zu entwickeln. „Es geht mir um die Positionierung von Berlitt in der Kulturszene Deutschlands und der Welt“, sagt Funes. Deshalb ruft der Maler aus El Salvador eine erste Kunstaktion ins Leben. Sie beginnt heute und dauert 42 Tage.

So sollen die Berlitter Bäume mit Leinwänden aussehen, nur etwas höher. Quelle: Sandra Bels

Jedermann kann sich daran beteiligen. Sie heißt „Mein Freund der Baum“. Funes will dabei mehr als 20 Bäume bis zu einer Höhe von zwei Metern im Schlosspark mit Leinwänden umwickeln, auf denen dann jeder malen kann. Die Höhe hat er ausgewählt, damit jeder, der sich beteiligt, ganz bequem beim Malen stehen oder sitzen kann. Farbe und Pinsel stellt er bereit.

Nach 45 Tagen sollen die entstanden Werke die erste Ausstellung im Schloss bilden. Funes hofft, dass sich möglichst viele Menschen vom Kleinkind bis zum Senior beteiligen.

Besinnung auf die Natur

Funes hofft, dass diese Aktion besonders in der Coronazeit die Menschen dazu bringen kann, sich wieder auf ihre Wurzeln und die Natur zu besinnen. „Ich möchte ein Willkommen an die neue Welt schicken“, sagt der Künstler. Er weiß, dass sich auch die Kunst neu ausrichten muss in dieser besonderen Zeit. Deshalb freut er sich auf die Ergebnisse dieser Open-Air-Kunstaktion. „Ich werde die Ergebnisse des Tages abends konservieren, damit sie über Nacht und wenn es regnet nicht verwischen“, sagt der Künstler und hofft, dass die unterschiedlichesten Stilrichtungen auf der Leinwand zusammen kommen.

Funes hat eine Vorliebe für Granatäpfel

Er selbst nennt seine Stilrichtung „magischen Realismus“. Er arbeitet mit Öl- und Acrylfarben, aber auch mit Stoffen. Er hat eine Vorliebe für Granatäpfel. Sie sind für ihn das Symbol des Lebens. Seine Leinwände sind mal riesengroß und dann wieder sehr klein. Einige einer Werke zeigt Funes im Schloss. Sie wirken trotz der Größe teilweise fragil.

„Ich male immer an verschiedenen Bildern“, erzählt der Künstler. Dabei kann er sein Gefühl für den Moment ausdrücken. Für eine Kirche malt er derzeit eine Auftragsarbeit. Es ist ein Porträt von Monsignore Romero aus El Salvador, der vor allem als unermüdlicher Kämpfer für die Menschenrechte bekannt war. Er wurde 1980 als Erzbischof von San Salvador mit einem Kopfschuss getötet.

Selbst die Pinsel bilden bei Esrael Fabio Araujo Funes ein Kunstwerk. Sie stehen in seinem Atelier im Schloss Berlitt. Quelle: Sandra Bels

Per Flugblatt den Berlittern vorgestellt

Den Berlittern hat sich Funes per Flugblatt in ihren Briefkästen vorgestellt. Beim Verteilen half ihm Ortsvorsteher Harald Backhaus gern. Der Künstler und Neu-Berlitter lädt die Bewohner des Ortes von Mittwoch bis Freitag am Nachmittag in sein Atelier ein, um seine Arbeiten anzusehen mit ihm zu plaudern, um sein Deutsch zu verbessern, oder einfach nur einen Kaffee zu trinken.

Lesen sie auch:

Von Sandra Bels