Berlitt

So viel Wirbel wie am Sonnabend hat Berlitt bestimmt schon lange nicht mehr erlebt. Dutzende Gäste vorm Schloss, Ansprachen, eine Video-Leinwand, Live-Musik.

Anlass für das festliche Geschehen: Nach Jahren des Leerstands ist in das repräsentative Gutsgebäude wieder Leben eingezogen und zwar mit dem Atelier von Maler Fabio Esael Araujo Funes aus El Salvador, der den Kyritzer Ortsteil als Brennpunkt seiner künftigen Arbeit entdeckt hat.

Anzeige

Berlitter Schloss ist kein Wohnhaus

„Dieses Schloss ist von außen ganz schick, aber innen nicht ganz so schick und ziemlich verbaut“, erläuterte Ortsvorsteher Harald Backhaus den Besuchern der Ateliereröffnung. Für normale Wohnzwecke eigne es sich kaum. Die Räume seien eher etwas für die Arbeit. Diese Erkenntnis habe ihn bei seiner Suche nach Nutzern auf die Berliner Künstlerszene gebracht. Günstige Atelierräume seien dort eigentlich immer gefragt.

Berlitt stieß anfänglich aber auf wenig Begeisterung. Zwar kamen ein paar Interessenten und sahen sich um, fanden den Ort dann aber doch zu abgelegen oder vermissten die schöpferische Atmosphäre.

So etwas wie Liebe auf den ersten Blick

„Dann kam irgendwann Fabio“, berichtete Harald Backhaus. „Ich habe ihm die gleiche Schlossführung angedeihen lassen wie allen anderen.“ Weil es an dem Sommerabend schon spät war, habe er dem Gast aus El Salvador eine Übernachtung im Pilgerquartier des Schlosses angeboten. „Dann packte er sein Auto aus und seitdem wohnt er hier.“

Von Anfang an habe Araujo Funes den Kontakt zu den Nachbarn im Dorf gesucht, freut sich der Ortsvorsteher. Besucher seien bei ihm stets zu einem Kaffee und einem Blick auf die Arbeit willkommen gewesen. Die erste Aktion in Berlitt war eine Einladung an jedermann zum Mitmalen. Die Ergebnisse – 24 große Bilder – waren am Sonnabend vorm Schloss zu sehen.

Fast alle Räume sind schon vergeben

Der neue Bewohner zog inzwischen weitere nach sich. „Nachdem Fabio hier war, wurde das Schloss auf einmal auch für andere interessant“, sagt Harald Backhaus. „Wir haben inzwischen fast alle Räume belegt.“ Er hofft, dass sich damit perspektivisch auch bei den baulichen Gegebenheiten etwas bewegt. „Ein bisschen Unterstützung werden wir noch brauchen“, wandte sich Backhaus an die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke. Das Haus ist kommunales Eigentum.

Die so Angesprochene konnte am Sonnabend nichts zusagen, zeigte sich mit der Entwicklung in Berlitt aber sichtlich zufrieden: „In Berlitt ist Kunst möglich. Wir werden das sehen. Dieses Gebäude hat etwas spröden Charme, aber jetzt zieht neues Leben ein. Es gibt heute, glaube ich, keinen schöneren Ort.“

Mit guten Wünschen von der Botschafterin

Den guten Wünschen schloss sich an diesem Nachmittag auch die Botschafterin El Salvadors in Deutschland Florencia Vilanova de von Oehsen an: „Es ist ein großer Stolz, die Kunst El Salvadors und einen Künstler wie Fabio Araujo Funes bekannt zu machen.“ Die Diplomatin verwies auf die mehr als 100 Ausstellungen, an denen der Maler in den vergangenen 20 Jahren mitwirkte. „Seine Kunst vermittelt eine neue Identität mit unterschiedlichen Einflüssen und Ursprüngen.“

Der 56-jährige Künstler selbst kündigte an, Berlitt zu einem zentralen Ort seines Schaffens machen zu wollen, der zugleich wie eine Galerie offen für Besucher sein soll. „Es geht darum, dass die Gesellschaft den Arbeitsplatz des Künstlers kennenlernt.“ Ähnliche Einrichtungen plane er in Washington, Panama und Guatemala.

Von Alexander Beckmann