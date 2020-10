Berlitt und Holzhausen investieren Preisgeld ins Dorfleben

Berlitt/Holzhausen

Ganz bis an die Spitze haben es Berlitt und Holzhausen beim diesjährigen Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ja nicht geschafft. Die Berlitter landeten in der vergangenen Woche auf Platz 3. Holzhausen konnte sich gar nicht platzieren.

Allerdings verpassten die Holzhausener die Spitzengruppe denkbar knapp: Sie brachten es bei der Bewertung auf 326 von 525 möglichen Punkten. Berlitt hatte nur drei Punkte mehr. Sieger Wuthenow konnte 439 Zähler verzeichnen und Freyenstein auf Platz 2 432.

Holzhausen hat Ideen in der Hinterhand

Dessen ungeachtet meint Holzhausens Ortsvorsteher Andreas Lange: „Gewonnen haben wir auf jeden Fall.“ Das bezieht er nicht nur auf den Sonderpreis „Dorfgeschichte und Landschaft erlebbar machen“, den sein Dorf erringen konnte, sondern auch auf all die mit der Wettbewerbsteilnahme verbundenen Aktivitäten im Ort.

Holzhausen konnte sich beim Dorfwettbewerb zwar nicht platzieren, erhielt aber einen Sonderpreis.

Geld gab es für den Holzhausener Sonderpreis obendrauf: 1500 Euro. Die werde man selbstverständlich gut anlegen, kündigt Andreas Lange an. „Da gibt es mehrere Projekte.“ Die Entscheidung über die Verwendung würden Bürgerverein und Ortsbeirat gemeinsam fällen. Ideen beträfen aktuell beispielsweise den geplanten Holzhausener Naturlehrpfad oder weitere Hinweise auf die Dorfgeschichte im Ortsbild. „1500 Euro werden da wohl nicht reichen.“ Aber ein Startkapital sei es allemal.

Berlitter sollen unbedingt mitreden

Berlitt darf sich mit seinem 3. Platz über 3000 Euro vom Landkreis freuen. „Ich habe veranlasst, dass das Geld an den Bürgerverein überwiesen wird“, berichtet Ortsvorsteher Harald Backhaus. Gemeinsam werde man überlegen, wie es sich fürs Dorf einsetzen lässt. Grundlage werde in jedem Fall die Satzung des Bürgervereins sein. „Eigentlich wollte ich das in einer Einwohnerversammlung bereden, aber das wird jetzt natürlich nichts.“ Nun setze er auf eine schriftliche Befragung der Berlitter. „Ich will ja alle mit einbeziehen.“

Ideen, was sich mit dem Geld anfangen ließe, hat auch der Berlitter Ortsvorsteher selbst. „Ich finde das Schlossprojekt mit den Künstlern ja sehr interessant und würde da gern etwas reinstecken.“ Nach Jahren des weitgehenden Leerstands entdecken derzeit mehr und mehr Künstler das Haus für ihre Arbeit – obwohl die Bedingungen dort einige Kompromisse erfordern.

Vereinswettbewerb eröffnet weitere Chancen

Der Berlitter Bürgerverein besteht seit 2014 und zählt inzwischen knapp 70 Mitglieder. Auf sein Konto gehen Feste und Kulturveranstaltungen wie beispielsweise die Berlitter Kinoabende. „Momentan ruht alles“, bedauert Harald Backhaus mit Blick auf die Corona-Situation.

Anfang des Jahres hätten sich Vereinsmitglieder immerhin daran gemacht, einige der alten Kyritzer Markthütten für die Verwendung bei künftigen dörflichen Veranstaltungen herzurichten. Auch das verursachte Kosten. „Das war das größte Projekt. Ansonsten ist wenig gelaufen.“

Der Berlitter Verein hat allerdings durchaus noch Chancen auf weitere finanzielle Unterstützung. Er beteiligt sich am Vereinswettbewerb des Landkreises „Unser Dorf lebt durch uns“. Sollte es auch da mit einer Platzierung klappen, steht Ende November Preisgeld von bis zu 1000 Euro in Aussicht.

