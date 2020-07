Berlitt

Voller Stolz und Zufriedenheit zeigt Harald Backhaus auf den neuen Zaun am Schloss in Berlitt. „Er ist gerade erst fertig geworden“, sagt der Ortsvorsteher von Berlitt. Jahrelang gab es an dieser Stelle nur einen Sockel sowie Pfeiler an Anfang und Ende. Mauer und Sockel entstanden im Jahr 2003 als das Schloss von außen saniert wurde. „Nun haben wir endlich einen richtigen Zaun, mit gemauerten Zwischenpfosten und Felder aus Holz“, so der Ortsvorsteher.

Fördergelder aus zwei Töpfen

Fördergelder haben den Bau möglich gemacht. Gleich zwei Programme kamen dafür in Frage. Über Leader gab es eine Förderung aus dem Programm Kleinteilige lokale Initiativen (KLI). Von diesem Geld wurden die Zwischenpfeiler gesetzt. Das Geld für den Holzzaun gab es vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin aus dem Baudezernat. Von dort aus wird laut Backhaus immer wieder mal Geld verteilt an die Orte, die beim Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ mitgemacht haben. Berlitt war zuletzt 2015 bei diesem Wettbewerb dabei. 2014 gewann ihn das Dorf auf Kreisebene.

In diesem Jahr bekam Berlitt nun 5000 Euro aus dem Wettbewerbsfonds. Für Harald Backhaus eine Riesensumme, wenn man bedenkt, dass der Ort sonst längst nicht so viel Geld zur Verfügung hat. 2019 wurden 1500 Euro vom Landkreis ausgereicht und 2018 waren es 750.

Bauamt und Denkmalschutz beteiligt

Mit dem Bauamt der Stadt Kyritz, in deren Haushalt das Geld eingeflossen war, weil Berlitt ihr Ortsteil ist, war sich Ortsvorsteher Backhaus schnell einig, was damit geschehen soll. So sei der Auftrag für den Bau der Zaunfelder zügig erteilt worden, so Backhaus. Auch die Denkmalschutzbehörde musste beteiligt werden. Der Gutspark in Berlitt steht nämlich unter Denkmalschutz. Eine Firma aus Groß Pankow setzte schließlich die Pfeiler. Die Zaunfelder wurden in Kyritz gebaut.

Harald Backhaus sagt, dass sich Berlitt in diesem Jahr wieder am landesweiten Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen wird. Bewerbungsschluss ist aber erst am 10. August. Derzeit werden die Unterlagen dafür zusammen gestellt. Die Besichtigung der Dörfer mit der Jury soll dann laut Ortsvorsteher im kommenden September stattfinden.

Von Sandra Bels