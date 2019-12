25. Betriebsausflug von MAZ und REG führte zu Bioeton in Kyritz

Kyritz

Mit Pommes Frittes um die Welt. Na, gut, der Slogan hinkt ein bisschen, aber irgendwie passt er doch auf die Firma Bioeton Deutschland. Ihre Fabrik in Kyritz direkt an der B 5 verarbeitet altes Speisefett – also beispielsweise auch das aus der Fritteuse – vor allem zu Kraftstoffen und zu einigen weiteren Produkten.

Der Betriebsausflug der MAZ und der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) bot am Mittwoch einem guten Dutzend MAZ-Lesern die Gelegenheit, sich mit eigenen Augen einen Eindruck vom Geschehen auf dem Firmengelände zu verschaffen.

Das Spannende passiert im Verborgenen

Von außen gibt es allerdings erst einmal wenig zu sehen: Silos und mit Blech verkleidete Hallen. Ständig fahren Tanklastwagen ein und aus. Hier passiert irgendwas mit Chemie. So viel ist klar. Besonders spektakulär wirkt das auf den Laien aber erst einmal nicht.

Bioeton-Chef Ralf Schmidt erklärte, wie aus altem Fett ganz Neues wird. Quelle: André Reichel

Die Sorge treibt am Mittwoch offenbar auch Ralf Schmidt um. Als Managing Director von Bioeton – also so etwas wie der Geschäftsführer – begrüßt er die Besucher. „So eine Gruppe hatten wir noch gar nicht. Wir freuen uns, aber wir haben auch ein bisschen Respekt davor.“

Dass er selbst seinen Beruf richtig spannend findet, daran lässt Schmidt keinen Zweifel. „Wir beschäftigen uns 24 Stunden am Tag mit dem Thema Methylester-Kraftstoffe und können uns manchmal gar nicht vorstellen, dass es anderen Leuten nicht so geht.“

Alte Idee neu interpretiert

Methylester wird oft auch als Biodiesel bezeichnet. Ausgangsstoff sind in der Regel Pflanzenfette, die unter dem Einsatz von Methanol chemisch umgewandelt werden. Das Produkt eignet sich beispielsweise als Kraftstoff für Dieselmotoren.

Chemielaborantin Antje Tscherwen behält die Qualität von Rohstoffen und Produkten im Auge. Quelle: André Reichel

Die Idee sei im Prinzip fast so alt wie der Dieselmotor selbst, erklärt Ralf Schmidt den Besuchern. Anfang der 2000er Jahre habe sie aber angesichts steigender Mineralölpreise richtig Fahrt aufgenommen. Für Pflanzenöl fiel damals keine Mineralölsteuer an. Biodieselfabriken schossen wie Pilze aus dem Boden – vor allem dort, wo Flächen für Ölpflanzen wie Raps verfügbar waren. 2003 nahm auch in Kyritz eine Anlage den Betrieb auf.

Auf den Boom folgte die Krise

Von 2000 bis 2006 stieg die Produktion in Deutschland von praktisch null auf sechs Millionen Tonnen Biodiesel jährlich. Die Politik steuerte nicht zuletzt wegen der drohenden Steuerausfälle gegen: Biodiesel wurde schließlich genauso besteuert wie der aus Mineralöl. Zwar wurde im Sinne des Klimaschutzes zugleich seine Beimischung zum Kraftstoff zur Norm erklärt, doch die Branche geriet in die Krise. Auch Kyritz war betroffen.

Als technischer Leiter konnte Olaf Ossenbühl (l.) genau erläutern, was es alles braucht, um aus Pflanzenöl Methylester zu machen. Quelle: André Reichel

„Wir haben nach Möglichkeiten zum Überleben und Wachsen gesucht“, berichtet Ralf Schmidt. Biodiesel Kyritz, so hieß das Unternehmen zu der Zeit, investierte und rüstete seine Anlagen für die Verarbeitung gebrauchter Pflanzenöle und Abfallfette auf. Die waren günstiger zu haben.

„Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass das zu früh kam“, schätzt Schmidt ein. „Der Markt war noch gar nicht so weit.“ 2009 ging Biodiesel Kyritz in die Insolvenz. Polnische Investoren stiegen ein. „Ganz feine Leute, die uns extrem unterstützen in dem, was wir hier machen.“ Biodiesel Kyritz wurde zu Bioeton Deutschland.

Klimaschutz dank Abfallverwertung

Und die Verarbeitung von Pflanzenölabfällen begann sich zu lohnen – auch dank staatlicher Förderung. Denn Biodiesel aus frischem Rapsöl verursacht zwar 60 Prozent weniger Kohlendioxidausstoß als Mineralöldiesel, doch die Zweitverwertung von Abfallölen setzt deutlich einen drauf: Bis zu 90 Prozent weniger Treibhausgas fallen dabei an.

In der Steuerzentrale sorgt Margit Jesse dafür, dass alle Prozesse in der Anlage reibungslos vonstatten gehen. Quelle: André Reichel

Ralf Schmidt stellt noch einen weiteren Vorteil heraus: „Für uns galt von Anfang an die Maßgabe, dass die technische Anwendung von Raps nicht die Lebensmittelproduktion verdrängen darf.“ Pflanzenfette könnten genauso gut erst für Lebensmittelherstellung und -verarbeitung eingesetzt und dann weiter verwertet werden.

Etwa 80 Prozent der Ausgangsstoffe bei Bioeton sind also sozusagen Abfälle aus Industrie oder Gastronomie. Zum Teil wird auch „jungfräuliches“ Pflanzenöl verwendet.

Zu gut, um nur verbrannt zu werden

Bei all dem gehe es um mehr als um Kraftstoff, betont Ralf Schmidt. So finde der Methylester auch als Lösemittel in der Lackproduktion oder bei der Gusseisenherstellung Verwendung: „Überall da, wo etwas gereinigt wird.“ Außerdem fällt bei der Verarbeitung der Fette unter anderem Glyzerin an, das beispielsweise für Lebensmittel, Kosmetik oder Arzneimittel gefragt ist.

Zur Galerie Sehr gut angenommen wurde der Betriebsausflug jüngst zu Bioeton in Kyritz. In zwei Gruppen geteilt, wurden die Interessierten durch alle Abteilungen geführt und bekamen Fragen beantwortet.

Alles in allem gehen jeden Monat etwa 6000 Tonnen durch die Kyritzer Anlage. „Wir haben leider keinen Schienen- oder Gewässeranschluss“, sagt Ralf Schmidt. Die seit einigen Jahren bestehende direkte Anbindung an die Bundesstraße sei aber ein deutlicher Fortschritt.

Beim Rundgang durch die Anlage können sich die Teilnehmer einen Eindruck von den Abläufen verschaffen. Per Tanklaster, in Containern, Fässern und Kanistern treffen die Rohstoffe in Kyritz ein. Allein für die Altspeisefette stehen 2500 Kubikmeter Tankvolumen bereit.

Auf die richtige Steuerung kommt es an

Das werkseigene Labor prüft die Qualität der Anlieferungen, die dann entsprechend behandelt werden. So müssen beispielsweise aus altem Frittierfett Speisereste und andere Verunreinigungen herausgefiltert werden. Das meiste davon lässt sich noch in Biogasanlagen verwerten.

Kilometerlang ziehen sich Rohrleitungen durch die Anlage, die einen Großteil ihres Energiebedarfs aus Abfallstoffen selbst gewinnt. Tausende Ventile, Pumpen, Sensoren vermitteln dem Laien den Eindruck kaum durchschaubarer Komplexität. Die Mitarbeiter in der Messwarte behalten vor zahlreichen Monitoren den Überblick. „Man kann hier fast alle Pumpen und Ventile sehen – und steuern“, erklärt der technische Leiter Olaf Ossenbühl und wählt für die Tätigkeit einen Vergleich: „Das ist wie beim Fleischer: Wenn da im Gehackten zu viel Brötchen drin ist, will das auch keiner kaufen.“

Respekt vor der Technik

Die eigentlichen chemischen Umwandlungen laufen in Behältern aus Edelstahl ab. Wirklich giftig ist da nichts. Trotzdem holt Ossenbühl in der einen Abteilung ein Gasmessgerät heraus: Eventuell austretende Methanoldämpfe könnten explosiv sein. „Man sollte mit dem nötigen Respekt durch die Anlage gehen. Aber es ist nicht so, dass man hier ständig Angst haben müsste.“

Obwohl Lebensmittelreste verarbeitet werden, riecht es kaum danach. Quelle: André Reichel

Zwei Dinge fallen auf. Ja, es riecht etwas ölig und da, wo die eigentliche Veresterung stattfindet, auch fruchtig-süßlich. Aber die Erwartungen, die sich mit altem Speisefett und Essensresten verbinden, erfüllen sich nicht.

Und die Besucher begegnen relativ wenigen Mitarbeitern. Dabei beschäftigt das Unternehmen etwa 50 Frauen und Männer, wie Chef Ralf Schmidt berichtet. Allerdings wird in drei Schichten rund um die Uhr gearbeitet. So eine komplexe Anlage lässt sich nicht mal eben kurz abschalten.

Auf der Suche nach Mitarbeitern

Es könnten auch noch mehr Mitarbeiter werden. „Wir haben vor, an diesem Stadtort weiter zu wachsen“, kündigt Ralf Schmidt an. Ein bisschen Platz sei noch, zumal man sich ja schon vor Jahren von der eigenen Rapspressung verabschiedet habe. Als Hindernis könnte sich höchstens der Arbeitskräftebedarf erweisen. Auch Bioeton wirbt inzwischen um Fachpersonal.

In dieser Hinsicht kam der „ Betriebsausflug“ der MAZ und der Regionalentwicklungsgesellschaft gerade recht. „Wir überlegen jetzt, so etwas regelmäßiger zu machen“, sagt Ralf Schmidt.

Bioeton Deutschland Branche:Chemieindustrie, Recycling von Pflanzenfetten Produkte: Methylester als Kraftstoff und Lösemittel, Glycerin für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie Standort:Emslandstraße 13 in Kyritz Mitarbeiter: etwa 50, davon ein Azubi Ausbildungsberufe: Chemikanten, Chemielaboranten, Industriekaufleute Internetadresse: www.bioeton.de

Von Alexander Beckmann