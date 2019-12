Betrügerehepaar kam mit Bewährungsstrafen davon

Neuruppin

Der Staatsanwalt brauchte zwischendurch eine kleine Pause und einen Schluck Wasser. Fast zwei Stunden benötigte er, um zu verlesen, was dem Ehepaar auf der Anklagebank vorgeworfen wurde: 115 Fälle des gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Computerbetruges zwischen 2009 und 2016 in Kyritz und Neustadt.

Bewährungsstrafen für Betrügerehepaar

Dafür verurteilte das Neuruppiner Amtsgericht die 41-Jährige am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die es zur Bewährung aussetzte. Der 45-Jährige bekam drei Freiheitsstrafen zu je zwei Jahren, ebenfalls auf Bewährung. Darin sind vorangegangene Urteile einbezogen. „Sie schleppen jetzt einen ordentlichen Schub vor sich“, wandte sich die Richterin an den Angeklagten.

Der erste Betrug geschah im September 2009. Weiter ging es dann 2010. Wie Verteidiger Christoph Balke sagte, funktionierte die Sache anfänglich gut, so gut, dass das Paar das System weiter ausbaute.

Das lief so ab: Die beiden bestellten im Internet unter verschiedenen Namen und Geburtsdaten unter anderem Schuhe, Haushaltsgegenstände, Gartengeräte, Teppiche, Möbel und Dekoartikel wie Solarzwerge und LED-Bilder.

Konten mit falschen Namen angelegt

Sie legten einen Account an und errichteten Kundenkonten bei ­Versandhändlern, teilweise unter falschen beziehungsweise nicht existierenden Namen. Diese verknüpften sie dann mit einem eigens angelegten Bezahlkonto.

Als Zahlungsart wählten sie in der Regel das Lastschriftverfahren. Sie gaben ein Konto an, für das sie keine Berechtigung hatten. Wie sie zu den Kontoverbindungen kamen, war reine Glücksache, wie sie vor Gericht sagten. „Wir haben irgendwelche Zahlen eingegeben.“

Es war dann Zufall, ob dazu ein bestehendes Konto gehörte mit eben jenen Zahlen. Die Kontoinhaber kannten sie nicht. So gerieten sie zufällig an die Bankdaten eines alten Ehepaares, das in einem Seniorenheim lebt und unter Betreuung steht.

Leute und Versandhändler wurden betrogen

„Dahinter stehen Menschen“, hielt ihnen der Staatsanwalt vor. Menschen, denen Geld abgebucht wurde für Dinge, die sie nie bestellt hatten.

Daneben beantragten die Angeklagten immer wieder Telefonanschlüsse. Wurde der eine mangels Zahlung gesperrt, beantragten sie den Nächsten. Der ­Gesamtschaden, den die Angeklagten angerichtet haben, beläuft sich laut Staatsanwalt auf rund 22 000 Euro.

Das Gericht hielt beiden Angeklagten zugute, dass sie „ein von Reue getragenes Geständnis“ abgelegt haben. Das hat ihnen allen einen langwierigen Prozess von mindestens einem Jahr erspart, sagte der Staatsanwalt. „Es war eine sehr schlanke Beweisaufnahme“, meinte auch die Richterin.

Verfahren dauerte viel zu lange

Strafmildernd kam dem Paar außerdem die lange Verfahrensdauer zugute. „Das dauert schon viel zu lange. Das haben nicht Sie, sondern die Justiz zu vertreten“, so die Richterin.

Gegen die Angeklagten dagegen sprachen ihre Vorstrafen. Das Gericht war jedoch der Überzeugung, dass beide nicht mehr straffällig werden. „Wir gehen davon aus, dass Ruhe eingekehrt ist. Seit vier Jahren ist nichts mehr passiert.“

Ihre Zuversicht zogen die Richter aus der Tatsache, dass der 45-jährige Kyritzer in Lohn und Brot steht und „keine Zeit hat, Dummheiten zu begehen“.

Die 41-Jährige dagegen ist an Krebs erkrankt und hat nach Meinung des Gerichts derzeit mehr mit sich zu tun als damit, Gedanken an Straftaten zu verschwenden.

Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig.

Von Dagmar Simons