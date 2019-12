Kyritz

Alle Jahre wieder. Das klingt nach waschechter Tradition. Und derer gibt es auch rund um Weihnachten so einige in Kyritz.

So studierten „alle Jahre wieder“ die Christenlehrekinder der evangelischen Kirchengemeinde Kyritz unter der Leitung von Gemeindepädagogin Annemarie Schulze ein Krippenspiel ein. Es wurde am 24. Dezember um 15 Uhr in der vollen Sankt Marienkirche aufgeführt, wie Kantor Michael Schulze berichtet.

Und ebenso alle Jahre wieder erfreuten die Bläser des Kyritzer Posaunenchores am ersten Weihnachtsfeiertag dann die Patienten im Krankenhaus. „Inzwischen ist es schon zur Tradition geworden, auf den Stationen und im Foyer Weihnachtslieder zu musizieren“, sagt Michael Schulze.

Von MAZonline