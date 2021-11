Bork

Werktags ist es im Rundlingsdorf Bork, gelegen an der Nordspitze der Kyritzer Seenkette, ausgesprochen ruhig. Das verwundert nicht, schließlich sind ein Großteil der Häuser dort fest in der Hand von Hauptstädtern, die meist nur am Wochenende vor Ort sind.

Reges Treiben auf dem Dorfplatz

Auf dem zentralen Dorfplatz rund um die Kirche herrscht dieser Tage allerdings ein reges Treiben. Jens Lößner, Raik Pohle und Matthias Quittenbaum sind gerade damit beschäftigt, den Dorfplatz von all dem vielen Laub zu befreien, das inzwischen von den Bäumen abgeworfen wurde. Bei dem Trio handelt es sich um MAE-Leute vom Ostprignitz-Jugendverein, die für ihre Arbeit eine sogenannte eine Mehraufwandsentschädigung erhalten und ein wirklich eingespieltes Team sind.

Der Bauhof hilft

Zunächst harkten sie das Laub zu kleinen Haufen zusammen. Anschließend machten sie sich ans Werk, sämtliche Laubhaufen zentral an einen Ort zu karren, der von Mitarbeitern des Kyritzer Bauhofes abgeholt wird. „Das klappt immer sehr gut“, sagt Anja Büchner, die beim Ostprignitz-Jugendverein arbeitet und für die MAE-Kräfte als Projektleiterin verantwortlich ist. Voll des Lobes ist sie aber auch, wenn sie an ihre MAE-Leute denkt. „Auf sie ist Verlass und sie erfüllen ihre Aufgaben immer gewissenhaft“, sagt sie. Laubharken auf dem Dorfplatz ist auch nur ein Teil der Aufgabe von Jens Lößner, Raik Pohle und Matthias Quittenbaum.

Noch weitere Aufgaben

Längst haben sie das meiste Laub vom Platz geschafft und auch die Weihnachtsbeleuchtung rund um die Kirche haben die drei Kyritzer schon installiert. Zuvor waren die MAE-Leute gut eine Woche lang auf dem Dorffriedhof beschäftigt. Auch dort hatten sie mit Unmengen Laub zu kämpfen. Doch die drei vom Ostprignitz-Jugendverein haben noch mehr Aufgaben. So kümmern sie sich regelmäßig um das Wanderwegenetz rund um Bork. Auch der Badestrand gehört mit in ihren Bereich. Zwar ist dieser nur in der warmen Jahreszeit gut besucht, doch auch jetzt muss dort immer mal Müll eingesammelt werden.

Außer in Bork sind die MAE-Leute noch mit dem Wanderrundweg am Obersee zwischen Bork und Stolpe beschäftigt. In diesem Jahr erst hatten sie einen Abschnitt angelegt, der bislang noch gar nicht existierte. Doch auch an anderer Stelle werden sie im Winter Hand anlegen müssen. „Bei Drewen sind noch Abschnitte des Wanderweges zu erneuern“, so Anja Büchner.

Von André Reichel