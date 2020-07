Bork: Kultursommer an zwei Wochenenden mit professionellen Künstlern

Bork

Es ist ein Versuch, den Doris Engel an den kommenden zwei Wochenenden in Bork startet. Aber schon jetzt merkt sie, dass die Resonanz sehr gut ist, was sie auf viele Besucher hoffen lässt. Doris Engel holt Kultur aufs Land in Form des Borker Kultursommers. Das Projekt umfasst Lesungen, Musik und Theatervorführungen.

Professionelle Künstler in Bork

Professionelle Künstler, die sonst bei Festspielen und an Theatern auftreten, kommen an den beiden Wochenenden nach Bork. Doris Engel kennt sie teilweise von ihrer Arbeit bei den Bad Hersfelder Festspielen. Sie arbeitet seit 25 Jahren als Bühnen- und Kostümbildnerin. Seit fünf Jahren leitet sie während des Sommers die Requisitenabteilung der Bad Hersfelder Festspiele.

Trotz Corona oder vielleicht auch gerade deswegen konnte sie Darsteller gewinnen, die es sonst gewohnt sind eher vor einem großen Publikum – 500 Personen und mehr – zu spielen. „Alle freuen sich sehr auf Bork“, so die Initiatorin des Kultursommers. Sie sagt auch, dass so mancher Darsteller gerne auch im August gekommen wäre. Deshalb eine weitere Veranstaltung für August zu planen sei aber noch zu früh. „Wir müssen erst einmal schauen, wie das aktuelle Programm ankommt“, sagt Doris Engel.

Kleine Bühne für die Künstler

Als sie kürzlich auf ihrem Grundstück in Bork am See Holz aufgeschichtet hat, kam ihr die Idee, dass das ein perfekter Ort für Auftritte im Freien sein könnte. So wurde die Idee für den Kultursommer Bork geboren. „Wenn sonst nichts los ist, dann machen wir eben etwas“, so Doris Engel. Eine kleine Bühne war auch schnell gebaut. Freunde von ihr haben in Bork eine „tolle Scheune“, wie sie findet, die sich ihrer Meinung nach auch sehr gut für Aufführungen eignet. Die Freunde fanden das ebenfalls und so kam als zweiter Auftrittsort die Scheune des Künstlerhofes in der Borker Straße 9 dazu.

Ein weiterer Auftrittsort ist der Garten der alten Schule in Bork. Quelle: privat

Auftritte auch im Garten der alten Schule in Bork

Dritter Ort für Vorstellungen ist der Garten der alten Schule in Bork. An allen drei Orten finden jeweils zwei Veranstaltungen statt: am 10., 11. und 12. Juli sowie am 17., 18, und 19. Juli jeweils ab 19.30 Uhr. Die Eröffnung am kommenden Freitagabend gestaltet Volker Weidlich, der an diesem Abend in die Rolle von mehreren Personen schlüpft.

„Ich finde diese Orte in Bork immer wieder schön und dachte mir, dass man in diesen besonderen Zeiten Kultur trotzdem machen kann, aber eben in der Natur und im Kleinen“, sagt Doris Engel. Pro Veranstaltung können 50 Gäste dabei sein.

Schauspieler brauchen Publikum

Doris Engel findet es gewöhnungsbedürftig, Künstler nur noch im Internet bei Auftritten zu sehen. Deshalb kam ihr die Idee mit den Auftritten in kleiner Runde und gemütlicher Atmosphäre. „Die Künstler waren begeistert, als ich ihnen davon erzählte“, sagt sie. Und sie ergänzt: „Das Publikum braucht die Kunst und die Schauspieler brauchen die Resonanz des Publikums. Das alles darf auch durch Corona nicht verloren gehen.“

Ganz Bork fiebert mit

Die Initiatorin hofft, dass sich das Projekt auch in Zeiten ohne Corona-Regeln weiter durchsetzt. „Jetzt sind wird erst einmal gespannt auf die nächsten zwei Wochenenden und ganz Bork fiebert mit“, sagt sie. Alle Beteiligten sind ehrenamtlich dabei. Der Erlös aus dem Kartenverkauf geht komplett als Aufwandsentschädigung an die Darsteller.

Das Projekt ist auf der Internetseite kultursommer.bork-am-see.de zu finden. Eintrittskarten kosten 10 Euro. Eine Reservierung ist möglich unter Telefon 0160/5 83 68 10 oder per E-mail an die Adresse kultursommer@gmx.de. Karten gibt es auch in der Kyritzer Tourist-Information.

Doris Engel hat ihren Unterstand für die Aufführungen hergerichtet. Quelle: privat

Von Sandra Bels