Bork

„Was kommt, das wissen wir nicht, aber planen wollen wir dennoch.“ Doris Engel spricht über den Borker Kultursommer und die Coronapandemie. Die zweite Auflage der Veranstaltungsreihe sollte eigentlich Ostern beginnen. Geplant war ein Osterpicknick mit Clown Peppi alias Nastasa Rikanovic vor dem Backhaus. Für Ostermontag waren Auftritte unter dem Namen „Loveletters“ mit Eva Mannschott und Wolfgang Mondon vorgesehen.

Doris Engel holt Künstler von Theatern und Festspielen in den Ort

„Damit wollten wir den Auftakt des diesjährigen Kultursommers in Bork gestalten“, so Doris Engel. Die Bühnen- und Kostümbildnerin holt dafür privat Künstler von Theatern und Festspielen nach Bork. Die Premiere im vergangenen Jahr fand auch schon in der Coronapandemie statt. Die Borkerin will mit den kulturellen Angeboten das Leben im Ort bereichern und arbeitet mit dem Kulturverein „Rund um Bork“ zusammen.

Doris Engel hofft nun, dass die nächsten geplanten Auftritte stattfinden können. Der erste wäre am 31. Juli um 19.30 Uhr im Haus am See. Dann will Volker Weidlich mit den intelligenten Geschichten des norwegisch-britischen Autors Roald Dahl den Gästen das Gruseln lehren.

Ein Abend rund um die Liebe in Bork

Tags darauf – am Sonntag, 1. August – geht es um 19 Uhr in der Scheune im Künstlerhof weiter mit dem Abend unter dem Motto „Kann denn Liebe Sünde sein“? Silke Dubilier singt Lieder von Zarah Leander und Marlene Dietrich. Ihr Mann Andreas Jören begleitet sie am Flügel.

Doris Engel freut sich, dass inzwischen auch die Künstlerin Corinna Pohlmann zugesagt hat. Sie hatte im vergangenen Jahr im August ihr Debüt als Sängerin Copper in Begleitung von drei Musikern beim Borker Kultursommer. „Das war ein schönes Konzert“, erinnert sich die Organisatorin. Corinna Pohlmann will im August nach Bork kommen.

Borkerin bereitet alles für die Auftritte vor

„Ob alles stattfinden kann, das wissen wir nicht“, sagt Doris Engel. „Mehr als planen können wir im Moment nicht“, fügt sie an. Sie weiß, dass die Künstler in der Warteschleife sitzen. Deshalb wird alles für die Auftritte vorbereitet und dann auf das Zeichen der Politik gewartet, wie die Initiatoren des Kultursommers sagt. Für die geplanten Osterauftritte hatte sie sogar schon Schnelltests für die Künstler besorgt. „Die Besucher sind ja draußen im Freien, und Platz zum Abstandhalten ist auch ausreichend da“, so Doris Engel.

Erfreut ist sie auch darüber, dass der Kultursommer Bork erstmals eine Förderung von der Stadt Kyritz bekommen hat. Der Zuschuss kommt aus dem Kulturfonds: 2000 Euro wurden für das Kulturprojekt bewilligt. Doris Engel hatte nach einer Empfehlung den Antrag bei der Stadt gestellt. Sie sagt, dass neben Corinna Pohlmann weitere „Wiederholungstäter“ dabei sind. So hat Volker Weidlich im vergangenen Jahr bei der Premiere gleich acht Personen gelesen.

Überraschungen sind auch geplant

Für den 28. August erwarten die Kultursommer-Macher Michael Kamp und seinen „Bericht an eine Akademie“ auf der Terrasse des Hauses Am See Nr. 1. „Und für den Sonntagnachmittag, 29. August, hoffen wir auf die ausgefallenen Liebesbriefe mit Eva Mannschott und Wolfgang Mondon“, so Doris Engel. Für Freitag- und Sonntagabend, 27. und 29. August, haben sie und ihre Mitstreiter weitere Überraschungen geplant.

Borkerin leitet Requisitenabteilung der Bad Hersfelder Festspiele

Die professionellen Künstler, die sonst bei Festspielen und an Theatern auftreten, kennt Doris Engel teilweise von ihrer Arbeit bei den Bad Hersfelder Festspielen. Sie arbeitet dort seit 25 Jahren als Bühnen- und Kostümbildnerin. Seit fünf Jahren leitet sie während des Sommers die Requisitenabteilung der Bad Hersfelder Festspiele.

Trotz Corona oder vielleicht auch gerade deswegen konnte sie die Darsteller für einen Auftritt in Bork gewinnen. Sie sind es sonst gewohnt, eher vor einem großen Publikum zu spielen – 500 Personen und mehr. Die Initiatorin hofft, dass ihre Idee auch nach Corona weiter so großen Anklang findet wie bisher.

Das gesamte Programm ist im Internet auf der Seite www.bork-am-see.de zu finden.

Von Sandra Bels