Kultur und Unterhaltung sind seit Monaten rar in der Region. Dass das die Nachfrage eher verstärkt, zeigte sich am Wochenende beim ersten „Kultursommer Bork“. Die drei Abende in Gärten und Scheunen des Kyritzer Ortsteils waren komplett ausgebucht.

Los ging es am Freitag mit dem Schauspieler Volker Weidlich, der vor vollem Haus – oder besser Garten – aus Dostojewskis „Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett“ las.

Borker wollen Begegnung ermöglichen

Für Initiatorin Doris Engel aus Bork war das Ganze eine Art Experiment. „Die Abende würde es so nicht geben, wenn wir nicht in sehr besonderen Zeiten leben würden“, erklärte sie den Besuchern am Sonnabend. Künstler und Publikum seien auf den direkten Kontakt angewiesen. Die Technik könne das nicht auf Dauer ersetzen. „Diese Begegnung möglich zu machen, war unser Antrieb.“ Glücklicherweise hätten eine Reihe Borker Nachbarn sich bereit erklärt, ihre Grundstücke als Veranstaltungsort zur Verfügung zu stellen.

Am Sonnabend passten nicht alle Besucher in die Borker Veranstaltungsscheune. Quelle: Alexander Beckmann

Am Sonnabend waren rund 60 Menschen gekommen, um Chansons und Musicalmelodien live zu erleben. Einige der Besucher mussten sogar vor der Veranstaltungsscheune sitzen. Schließlich war drinnen angesichts der Abstandsregeln nur begrenzt Platz. Zwischenzeitlich hatte es am Gartentor sogar eine richtige Warteschlange gegeben.

Erinnerung an Dietrich und Leander

Sängerin Silke Dubilier und Pianist Andreas Jören waren für den Auftritt eigens aus Detmold angereist. Sie nahmen das Publikum mit auf einen Ausflug in die Geschichte von Chanson und Musical und zugleich in die Politik zur Mitte des 20. Jahrhunderts. „Ich habe mir zwei Diven ausgesucht, die sich nie begegnet sind“, führte Silke Dubilier in ihr Programm ein. „Wenn man als Sängerin eine tiefe Stimme hat, kommt man an Marlene und Zarah nicht vorbei.“

Silke Dubilier erinnerte an die Parallelen und Unterschiede in den Lebensläufen der beiden Künstlerinnen Zarah Leander und Marlene Dietrich: Beide genossen in den 30er und 40er Jahren hohe Popularität – die eine in klarer Opposition zum deutschen Nationalsozialismus, die andere als Nutznießerin. Für beide war aus eben diesen Gründen in der Nachkriegszeit die ganz große Karriere in Film und auf der Bühne im Grunde beendet.

Lesungen und Schauspiel folgen

In Bork erklangen am Sonnabend eine gute Stunde lang die Lieder der beiden Diven von „ Lili Marleen“ bis „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn“ mit Kraft, Professionalität und Unterhaltungswert. Das Publikum zeigte sich begeistert.

Der Kultursommer Bork hält am Sonntag noch Schiller-Texte und Gitarrenmusik bereit und soll am kommenden Wochenende fortgesetzt werden. Am Freitag, dem 17. Juli, ab 19.30 Uhr tritt Felix Römers bei der „Borker Voyage“ eine literarische Reise durch Zeiten und Welten an. Am Sonnabend, dem 18. Juli, ab 19.30 Uhr schlüpft Schauspielerin Anette Daugardt in die Rollen von Karl Valentin, Charles Bukowski und Lucia Berlin. Am Sonntag, dem 19. Juli, ab 19.30 Uhr liest Neven Nöthig Erzählungen von Anton Tschechow, begleitet von Verena Nöthig am Saxophon.

Der Eintritt kostet jeweils 10 Euro. Plätze sollten unbedingt unter 0160/5 83 68 10 reserviert werden.

