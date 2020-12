Kyritz

Eine dichte Rauchwolke zieht am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages über die Kyritzer Innenstadt. Östlich von ihr steht am Schwarzen Weg ein Garagenkomplex in Flammen. Mindestens eine Garage befindet sich im sogenannten Vollbrand.

Brände in Kyritz: Feuerwehreinsätze am zweiten Weihnachtsfeiertag. Im Schwarzen Weg stand mindestens eine Garage in Flammen. Quelle: Feuerwehr Kyritz

Zur Einsatzmeldung „Großbrand“ kam es gegen 10 Uhr. Die Sirenen heulten auf. Die komplette Feuerwehr der Stadt Kyritz samt Ortsteilen rückte aus, dazu die Polizei.

Gut eine halbe Stunde später heulen erneut die Sirenen. Grund: eine Nachalarmierung. Eine zweite, von der ersten etwas entferntere Garage brennt.

Zuvor Papiercontainer bei der Sparkasse in Flammen

Dabei waren einige der Brandschützer an diesem Morgen gerade erst von einem Einsatz zurückgekommen: Um 8.20 Uhr wurden sie zu einer brennenden Papiertonne gerufen. Auf dem Hof der Sparkasse in der Hamburger Straße brannte diese komplett nieder.

In beiden Fällen wird jetzt dem Verdacht der Brandstiftung nachgegangen.

Von Matthias Anke