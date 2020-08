Kyritz

Die Feuerwehrleute haben in diesen Monaten gut zu tun. Vor allem rund um die Kyritzer Seenkette rückten sie an manchen Tagen gleich mehrfach zu Einsätzen aus. Immer wieder stand Waldboden in Flammen, manchmal waren es auch Heuballen oder ein Komposthaufen am Campingplatz.

Die Brände mit vorerst unklarer Ursache häufen sich in diesem Jahr. Bei Wusterhausen waren es unter anderem Heuballen. Quelle: Alexander Beckmann

Anzeige

Dass es sich in nahezu allen Fällen um Brandstiftung handelte, steht für Jörg Tischler außer Frage. „Streng genommen ist die einzige natürliche Zündquelle der Blitz, der irgendwo einschlägt“, sagt der Kriminalhauptkommissar, der als Kriminaltechniker für die Polizeidirektion Nord nach Brandursachen forscht. Alle anderen Auslöser von Bränden seien in hiesigen Breiten zumindest indirekt auf menschliches Wirken zurückzuführen. Stellt sich natürlich die Frage, ob es sich um Unfall, Versehen oder Vorsatz handelte.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Natur bietet nur wenige Brandauslöser

Typische Unfälle passieren beispielsweise bei Erntearbeiten, wenn Maschinen in Brand geraten oder auf andere Weise Feuer auslösen. Im Wald kann nach Auffassung des Experten nach wie vor Militärmunition zur Zündquelle werden. Leuchtspurgeschosse zum Beispiel enthalten Phosphor. Der entzündet sich auch noch nach Jahrzehnten bei Kontakt zum Luftsauerstoff durchaus selbst, wenn die Hülle eines Blindgängers verrottet.

Etwa 200 Quadratmeterwaldboden standen am Heinrichsfelder Weg nahe Heinrichsfelde in Flammen. Die Kyritzer Feuerwehr löschte. Quelle: Alexander Beckmann

Gern wird auf die Brandgefahr durch Glasscherben in der Landschaft hingewiesen. Doch so einen Fall hält Jörg Tischler für extrem unwahrscheinlich.

Viel häufiger werde der fahrlässige Umgang mit technischen Geräten zum Auslöser – gerade im privaten Umfeld. „Ein Beispiel ist, dass es immer wieder Leute gibt, die Gasflaschen ohne Druckminderer nutzen“, erzählt der Brandermittler. „Und dann wundern sie sich, wenn aus dem Campingkocher eine fünf Meter hohe Stichflamme kommt.“

Nachlässigkeit kann teuer werden

Auch pure Zerstreutheit kann erheblichen Schaden nach sich ziehen. Der Klassiker ist der vergessene Topf auf dem Herd oder die glühende Asche aus dem Kaminofen. Aber: „Mein Eindruck ist, dass zumindest die Zahl der Wohnungsbrände seit Einführung der Rauchmelder abnimmt.“

Dafür gewinnen andere Risiken an Bedeutung: die in immer mehr Geräten verbauten Akkus oder auch billige Netzteile. „Die abschaltbare Steckerleiste wäre da nützlich – wenn man sie denn auch nutzt“, sagt Jörg Tischler. Wobei Steckerleisten aus seiner Erfahrung ein Thema für sich sind. Bei Überlastung werde so etwas ebenfalls ganz schnell zur Brandquelle. Sein Tipp: Überlegen, was man an so ein Gerät alles anschließt, und nicht einfach nur das Beste hoffen.

Zurück zum Wald. Der Klassiker bei den Brandursachen ist sicherlich die glimmende Zigarette. Nicht umsonst widmet das Strafgesetzbuch dem Thema einen eigenen Paragrafen „Herbeiführen einer Brandgefahr“ (§ 306f StGB) und droht bis zu drei Jahre Haft an.

Spurensuche ist nur ein Teil

Der kriminaltechnische Nachweis solcher Fälle erweist sich in der freien Landschaft aber oft als schwierig. Mengen von Löschwasser und vielleicht noch Schippe und Pflug tun den Spuren nicht gut.

Aus dem Grunde begnügt sich die Polizei nicht mit der Arbeit von Jörg Tischler. „In Brandenburg ist das so geregelt, dass die objektive und die subjektive Brandermittlung von einander getrennt werden“, erklärt er. „Die objektive Schiene ist das, was uns der Brandort selbst erklärt.“ Also Tischlers Arbeit, die Anhaltspunkte für die Ausbreitung des Feuers, eventuelle Spuren von Brandbeschleunigern, Hinweise auf technische Defekte liefert. Mit 50 bis 60 Fällen pro Jahr habe er es zu tun, berichtet der Kriminaltechniker.

Für alles, was über Tischlers Metier hinausgeht, ist in der Polizeidirektion unter anderem Jörg Aschenkampff zuständig. Der Kriminalhauptkommissar befasst sich als Sachbearbeiter mit dem „subjektiven“ Teil der Ermittlungen, erfasst und analysiert Indizien, Zeugenaussagen und Befragungen, stellt Zusammenhänge her. „Ich ziehe die Schlüsse, ob da irgendwelche strafrechtlich relevanten Umstände vorliegen.“ Das kann sowohl der Vorsatz als auch die Fahrlässigkeit sein.

Häufung spricht für Vorsatz

Manchmal sei das recht schnell erledigt. „Wenn nach dem Strohballenbrand zum Beispiel Zeugen sagen: Da haben Kinder gespielt.“ Oft genug sind die Ermittlungen aber aufwändiger.

Die vielen Brände rund um Wusterhausen seien so ein Fall. Noch ist der Polizei unklar, ob es sich um eine Reihe von Fahrlässigkeiten oder doch um Vorsatz handelt. Letzteres sei erfahrungsgemäß der seltenere Fall. „Vorsatz bedeutet ja, dass ich direkt das Ziel verfolge, etwas in Brand zu setzen“, sagt Aschenkampff. „Fahrlässigkeit überwiegt bei weitem.“

Andererseits: „Die örtliche und zeitliche Häufung bei Wusterhausen spricht schon dafür, dass nicht alle Brände aus Versehen entstanden sind. Deshalb sehe ich mir das jetzt an. Aber der Nachweis ist nicht leicht.“

Brandstifter hört auf, wenn er erwischt wird

Gegenwärtig könne er noch nicht sagen, ob bei den Bränden Vorsatz mit im Spiel war, betont Jörg Aschenkampff. Falls es aber so sein sollte, hätten die Ermittler sozusagen die Zeit auf ihrer Seite. „Wenn es ein Brandstifter ist, kann man davon ausgehen, dass er eher selten wieder von selbst damit aufhört“, weiß der Kriminalhauptkommissar. Und mit jeder neuen Tat steigt die Chance, den Täter zu ermitteln. Zudem gelte: „Brandstifter sind in aller Regel Einzeltäter.“

Darüber hinaus gehende Spekulationen lehnt der Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt ab. „Zur Motivlage von Brandstiftern gibt es reihenweise Abhandlungen.“ Das müsse sich zeigen, falls sich der Verdacht erhärtet.

Von Alexander Beckmann