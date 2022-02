Brand in Kyritz-Heinrichsfelde: Autowerkstatt steht in Flammen

Kyritz

In Heinrichsfelde an der B 5 bei Kyritz steht an diesem späten Donnerstagabend ein Gebäude in Vollbrand. Es soll zu einer Autowerkstatt gehören, berichten Feuerwehrleute. Verletzte gibt es nach ersten Angaben keine.

Beim Feuerwehreinsatz in Heinrichsfelde. Quelle: Feuerwehr Kyritz

Sirenengeheul ertönte in Kyritz gegen 22 Uhr. Heinrichsfelde ist eine zur Stadt gehörenden Ortslage.

Wind erschwert Feuerwehreinsatz in Heinrichsfelde

Feuerwehren aus der gesamten Umgebung eilten dorthin. Sie sollen aufgrund des Ausmaßes des Brandes teils nachalarmiert worden sein, so auch die Stadtwehr aus Wusterhausen.

Es herrscht starker Wind. Die Feuerwehrleute versuchen, alles zu tun, damit die Flammen nicht auf benachbarte Häuser übergreifen.

Von Matthias Anke