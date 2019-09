Finanzminister gibt Rentnern Steuertipps

Kyritz

Noch ist völlig offen, wie die künftige Landesregierung in Potsdam aussehen wird. Und so stattete Christian Görke (Die Linke) am Freitag Kyritz vielleicht seinen letzten Besuch als Finanzminister ab. Im Kulturhaus erläuterte er öffentlich die neue, vereinfachte Steuererklärung für Rentner. Es war landesweit die fünfte Veranstaltung dieser Art. Etwa 80 Besucher kamen.

Das neue Verfahren gilt seit Mai in Brandenburg. Statt zwölf Seiten plus Anlagen umfasst das neue Formular nur zwei Seiten. „Das bisherige Verfahren war eine Überforderung“, befand Görke am Freitag. Gerade im Osten habe es kaum etwas mit der Lebenswirklichkeit der meisten Rentner zu tun gehabt.

Einfaches Formular für einfaches Einkommen

Es zu vereinfachen, sei lange überfällig gewesen. Das habe man nun in Kooperation mit den anderen Bundesländern erreicht. Neben Brandenburg gehöre unter anderem Mecklenburg-Vorpommern zu den ersten, die die vereinfachte Steuerklärung anbieten. Sie richte sich an alle, die keine Einnahmen aus Mieten oder Pachten erzielen. „Auch wenn Sie ein normaler Sparer sind, können Sie die vereinfachte Steuererklärung nutzen.“

Görke zeigte sich von den Vorteilen des Verfahrens überzeugt. Zur Einleitung bot er seinem Publikum einen kurzen Ausflug ins Steuerrecht. „Ich möchte Ihnen die Angst nehmen und erklären: Wie kommt es überhaupt zur Besteuerung der Rente“, sagte der Rathenower und versprach: „Wenn Sie hier rausgehen, sind Sie schlauer.“

Freibeträge und schrittweise Anpassung

Das Thema erwies sich doch als recht komplex. Wer ab wann für welchen Anteil seiner Rentenbezüge steuerpflichtig ist, das regelt seit 2005 das Alterseinkünftegesetz. Anlass war damals der Umstand, dass Pensionen zwar zu versteuern waren, Renten aber nicht. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das für unrechtmäßig. Der Minister gab sein Bestes, um zumindest die Grundsätze zu vermitteln.

Die neue Steuererklärung für Rentner selbst ist in jedem Fall übersichtlicher. Neben Angaben zur Person fragt sie vor allem abschreibungsfähige Ausgaben ab: Aufwendungen für Spenden, Schwerbehinderungen, Ausgaben für Gesundheit, haushaltsnahe Dienstleistungen und ähnliches.

Belege für Nachfragen aufbewahren

„Sie müssen uns keine Belege mehr für jede einzelne Ausgabe schicken“, betonte Christian Görke. „Aber sie müssen das alles zu Hause aufbewahren, falls wir mal eine Frage haben.“

Das hatten die Zuhörer schnell verstanden. Fragen gab es natürlich trotzdem. Lässt sich das neue Verfahren auch am Computer nutzen, beispielsweise über das Elster-Programm? Noch bestehe diese Möglichkeit nicht, gestand der Minister ein. „Unser Ziel ist es, Ihnen für nächstes Jahr auch eine digitale Variante anbieten zu können.“

Entwicklung noch nicht abgeschlossen

Mitarbeiter des Finanzministeriums und des Kyritzer Finanzamtes bemühten sich um Antworten auf weitere Fragen. Lassen sich Steuerforderungen in Raten begleichen? Nein, aber vierteljährliche Vorauszahlungen sind möglich. Wird es eine einfachere Möglichkeit zur Steuererklärung bei Pachteinnahmen geben? Das wurde als Anregung mitgenommen.

Überhaupt zeigten sich die Steuerexperten an Reaktionen auf das neue Formular interessiert und brachten eigens Fragebögen dazu mit. Das vereinfachte Verfahren ist so etwas wie ein Pilotprojekt und soll entsprechend ausgewertet werden.

Von Alexander Beckmann