Es riecht nach kaltem Rauch. Auch zweieinhalb Wochen, nachdem in der Rehfelder Friedensstraße ein Einfamilienhaus brannte, ist der Fall dort allgegenwärtig – besonders für die betroffene Familie. „Ich habe die Bilder ständig vor Augen“, erzählt Nadine Brodowski über diese Nacht zum Donnerstag, 21. Januar.

Den Nachbarn dürfte es ähnlich gehen. Deren Tochter hatte den Feuerschein im Carport nebenan gesehen, ihre Eltern gerufen. Sie alarmierten die Feuerwehr, weckten die schlafende Familie Brodowski, ehe die Flammen auf das gesamte Haus übergriffen.

Wie heiß das Feuer war, zeigt auch dieses Auto, das mit einigen Metern Abstand noch immer neben dem Haus steht. Quelle: Matthias Anke

„Wir werden alles abreißen, sie soll das hier nicht mehr sehen müssen“, sagt Nadine Brodowski mit Blick auf das Mädchen von nebenan. Sie sei ihre kleine Heldin. Und es sei wohl allein der Corona-Situation zu verdanken, dass das Kind noch wach war. Denn Tags darauf musste sie ja nicht zur Schule.

„Im Moment denken wir an den Wiederaufbau. Mein Mann würde am liebsten schon damit beginnen.“

Haus in Rehfeld war gerade erst fertig saniert

Doch noch ist alles zu frisch. Und besonders tragisch: Nach etlichen Jahren Sanierung war gerade erst alles geschafft. Vor zwei Jahren erneuerten sie das Dach. Voriges Jahr war die Fassade samt Dämmung an der Reihe. „Jetzt waren wir auch drinnen fertig. Nur noch das Schlafzimmer wollten wir dieses Jahr machen“, sagt Nadine Brodowski.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall sind nicht abgeschlossen, informiert Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Der Stand laute weiterhin: Das Feuer brach außerhalb des Hauses aus. Es ist kein technischer Defekt erkannt worden. Und dass es vom Auto im Carport ausging, gilt als „ausgeschlossen“. Ein „kriminaltechnisches Urteil“ indes stehe aus.

Plötzlich mit dem Schicksal in der Öffentlichkeit

„Mir ist das alles unbegreiflich“, sagt Nadine Brodowski. Sie und ihre Familie standen von einem Tag zum anderen mit ihrem Schicksal in der Öffentlichkeit. Und weil es seitens der Polizei auch hieß, dass wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt werde und „unsachgemäßer Umgang mit nachglimmenden Stoffen“ im Raum stand, habe dies auch noch den Eindruck erweckt, sie könnten mit der Ursache etwas zu tun haben.

Doch die Polizei beruhigte die Rehfelder: Dass nach einem Hausbrand eine Strafanzeige aufgenommen wird wegen des Verdachts der Brandstiftung, sei ein ganz normaler Vorgang. Dies geschehe automatisch, unterstelle längst keinen Vorsatz und sei auch keine Schuldzuweisung.

Brandopfer erhielten Spenden von vielen Seiten

Und wenn doch einer nachhalf? „Nicht zu wissen, was es war, quält einen richtig. Ich habe regelrecht Angst“, sagt Nadine Brodowski. Um so mehr erfreue sie die riesige Nachbarschaftshilfe, die sofort einsetzte, als sie alles verloren. „Schon was ich gerade anhabe, ist ja nicht von mir.“

Zunächst waren sie bei Verwandten untergekommen. Eine Rehfelder Familie überließ ihnen dann eine Wohnung im nahen Wilhelmsgrille. Ein weiterer stellte ihnen ein Auto zur Verfügung. Eine Schwägerin legte ein Spendenkonto an. Auch die Stadt Kyritz rief zur Hilfe auf. Dazu gab es viele Sachspenden.

Die Brandopfer aus dem Kyritzer Dorf Rehfeld, hier Nadine Brodowski mit Sohn Johnny Höftmann (l.), sagen nach für sie überwältigenden Hilfsangeboten Danke. Auch der Rehfelder Marcus Tobias (r.) half. Als DJ "Jimmy Klepp" sammelte er über einen Auftritt per Online-Livestream Spenden. Quelle: Matthias Anke

Marcus Tobias, der schräg gegenüber wohnt und als Event- und Hochzeits-DJ „Jimmy Klepp“ unterwegs ist, wenn da nicht gerade die Corona-Pandemie wäre, streamte einen Liveauftritt ins Internet und sammelte 500 Euro. Auch Bundeswehrkameraden von Nadines Sohn Johnny Höftmann spendeten.

„Dass es heutzutage doch noch so viel Hilfsbereitschaft gibt, ist überwältigend. Danke!“, sagt Nadine Brodowski mit Blick auf alle Unterstützer und Helfer – inklusive auch aller Feuerwehrleute.

Von Matthias Anke