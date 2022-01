Kyritz

Die polizeilichen Ermittlungen nach einer Reihe von Brandstiftungen im September vorigen Jahres rund um das Kyritzer Ulmenweg-Baugebiet nähern sich einem vorläufigen Ende. Das Verfahren werde demnach alsbald an die Staatsanwaltschaft abgegeben. „Sie wird dann entscheiden, ob Anklage erhoben wird“, erklärt Christin Knospe, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, auf MAZ-Nachfrage.

Sämtliche Zeugen sind gehört worden

„Es ist so, dass sich der Tatverdacht gegen den 16-jährigen Kyritzer erhärtet hat“, sagt die Sprecherin. Sämtliche Zeugen seien nun gehört worden. Die beim Landeskriminalamt andauerende Spurenauswertung benötige allerdings womöglich noch etwas Zeit.

Derweil sei von den Beamten auch dem Hinweis von Zeugen nachgegangen worden, die einen vom Tatort angeblich davonrasenden roten Fiat 500 gesehen haben wollen. „Der Fahrer hat sich dann selbstständig gemeldet – und er konnte glaubhaft machen, dass auch er einen Notruf wählte“, so Christin Knospe.

Verdächtiger ist vom Dienst freigestellt

Die Ermittlungen konzentrierten sich von Anbeginn auf den 16-Jährigen, da dieser noch während des Einsatzes an einem Rohbau festgenommen werden konnte – wo es ebenfalls brannte. Feuerwehrleute erkannten in ihm einen angehenden Kameraden. Seitens der Stadtwehrführung gab es dazu keine Auskunft mit Verweis auf die polizeilichen Ermittlungen. Nur so viel: Weil lediglich von einem Tatverdacht die Rede ist, gelte die Unschuldsvermutung. Dennoch sei er so lange vom Dienst freigestellt.

Lesen Sie auch Nach Brandstiftung in Kyritz: Familien trauern um ihr Wohnmobil

Der besagte Septemberabend hatte laut Polizei gleich fünf Anzeigen zur Folge. Denn es sollte ein Pkw in Brand gesetzt werden. Ein Wohnmobil ging vollständig in Flammen auf. Und von einem Toilettenhäuschen blieb am Ende gleich gar nichts mehr übrig. Neben diesen drei Brandorten wurden zudem zwei Stellen gefunden, an denen versucht worden war, Feuer zu legen. Dabei handelte es sich um das Vordach eines Rohbaus auf dem Ulmenweg-Baugebiet sowie um einen Pkw-Anhänger. Weil die Polizei schnell herbeigerufen werden konnte und die Kyritzer Feuerwehr zeitnah in den Einsatz ging, schienen der oder die Täter von möglichen weiteren Taten abgehalten worden zu sein.

Kripo prüft Zusammenhang mit anderen Bränden

Die anschließende Brandermittlung sei laut Polizei erfahrungsgemäß zeitaufwendig, hieß es. Grundsätzlich werden dabei seitens der Kripo auch mögliche Zusammenhänge mit anderen Bränden geprüft. Informationen darüber liegen bislang keine vor.

Von Matthias Anke