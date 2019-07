Zwei brennende Kinderwagen lösten in der Nacht zu Sonntag in Kyritz einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Die Kinderwagen standen im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Flammen. Personen kamen nicht zu schaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.