Ein Unbekannter hat zwei Briefkästen der Kirchengemeinde in Kyritz aufgebrochen. Ein Gemeindemitglied entdeckte am Montagvormittag die Beschädigungen. Mehrere in den Briefkästen befindliche Briefe waren geöffnet worden.

Ob zudem Briefe gestohlen wurden, kann nicht gesagt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Sachschaden wird mit 30 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ­ermittelt.

