Grüne in Kyritz fordern einen Stadtimker und einen Umweltexperten

Kyritz

Zwei Menschen mit neuen Funktionen könnte es in Kyritz bald geben. Geht es nach dem Willen der Bündnisgrünen, wäre das zum einen ein ehrenamtlich und vor allem beratend tätiger Stadtimker. Zum Anderen ein sogenannter Umweltförderer, der jedoch in einem Anstellungsverhältnis bei der Stadtverwaltung stehen soll– ähnlich, wie es auch die Wirtschaftsförderung gibt.

Diese beiden Ideen gehen aus Anträgen hervor, die von der bündnisgrünen Fraktion in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurden. Eine Debatte darüber erfolgte noch nicht. Zunächst kommen die Anträge in den Fachausschüssen auf den Tisch.

Kyritzer behauptet: Bienen geht es in Städten besser als auf dem Land

„Mangelndes Nahrungsangebot und der Eintrag von Chemikalien in die Natur bedrohen unsere Insekten und die Honigbiene. Auch in Kyritz und den Ortsteilen mangelt es inzwischen an blühenden Pflanzen und Unkräutern“, sagt der Antragsteller Jörg Kannenberg. „Flächendeckender Maisanbau und englischer Rasen in Gärten und Parks sind typisch für unsere Kulturlandschaft und führen dazu, dass Insekten verhungern, keinen Lebensraum mehr finden“, so Kannenberg weiter.

Der Stadtverordnete behauptet: „Man mag es kaum glauben. Aber in den Großstädten geht es den Honigbienen inzwischen besser als auf dem Land.“ Selbst in den Sommermonaten würden die Imker in Kyritz und drumherum Bienen extra füttern müssen.

Stadtimker in Kyritz : Pflanztipps und Ratschläge vor Entscheidungen

Kannenberg warnt davor, dass weiteres Ausbringen von Chemikalien im Acker- und Gartenbau die Umwelt und letztlich die Gesundheit der Bürger gefährdet. Nur ein Beispiel dafür sei Glyphosat.

Weil Imker einen besonderen Bezug zur Natur und Ökologie hätten, soll in Kyritz nun ein ehrenamtlicher Stadtimker ernannt werden. Er soll die Verwaltung wie auch die Bürger, Betriebe und Händler beraten, beispielsweise bei der Auswahl von Pflanzen, Bäumen, Sträuchern, beim Anlegen von Blühwiesen. „Er kann bei anstehenden Entscheidungen die Sicht des Imkers vortragen“, sagt Kannenberg und schlägt auch schon eine Person vor: Rainer Krause, „ein Bürger der Stadt und erfahrener Imker“.

Ein Umweltförderer könne ein „Füllhorn von Maßnahmen“ anwenden

Kannenberg: „In Kyritz soll es auch in Zukunft noch Summen und Blühen“ für einen „unbedenklich verzehrbaren Honig“. Mehr noch: Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen will, dass ein Umweltförderer in der Stadt aktiv wird, weil auch in Kyritz die Auswirkungen des Klimawandels spürbar seien, ein Umweltproblem existiere.

„Massive Trockenheit führte zu ansteigendem Wasserbedarf in der Landwirtschaft, zu Baumsterben und Absenkung des Grundwasserspiegels. Seit Jahrzehnten besteht die Gefahr für Trinkwasser durch Nitrateintrag und andere Giftstoffe. Die Wasserqualität in Ober- und Untersee ist schlecht. Der Müllberg wächst“, erklärt Kannenberg: „Andererseits gibt es inzwischen ein Füllhorn an Maßnahmen, die Kommunen ergreifen können, um den Klimawandel zu stoppen, die Umwelt zu verbessern.“ Hier müsse die Arbeit des Umweltförderers ansetzen.

Fachkraft für gesamte Kleeblattregion denkbar

Ein praktisches Tourismusbeispiel: „Welcher Berliner springt von unserer neu gestalteten Insel zum Baden in den Untersee, wenn ein Algenteppich diesen überzieht?“ Fazit: „In gleichem Maße, wie die Wirtschaft in unserer Region weiter zu fördern ist, verlangt die Umwelt eine Förderung.“

Die Fachkraft solle die Verwaltung unterstützen, mit der Naturschutzbehörde und Umweltverbänden zusammenarbeiten. Die Person wäre Ansprechpartner für Bürger, Vereine und Betriebe. „Die Ausdehnung des Wirkens auf die gesamte Kleeblattregion ist zu prüfen und erscheint sinnvoll.“

Lesen Sie auch:

-> Summende Häuserdächer: Imkern in der Stadt immer beliebter

-> Bienen produzieren in Städten mehr Honig als auf dem Land

-> Das Massensterben der Bienen

Von Matthias Anke