Bürgerbüro Kyritz übernimmt die Bürgerberatung für den Landkreis

Kyritz

Das Bürgerbüro im Kyritzer Rathaus übernimmt künftig die Aufgaben des Bürgerservices, den derzeit der Landkreis Ostprignitz-Ruppin in der Perleberger Straße 21 anbietet. „Ich halte das für einen guten Service für die Kyritzer“, sagt Bürgermeisterin Nora Görke. Der Landkreis finanziert die Personalkosten zu 100 Prozent und legt sogar noch 20 der Personalkosten als Gemeinkostenzuschlag drauf. Der Kreistag hat den Beschluss dafür schon gefasst. Nun haben auch die Kyritzer Stadtverordneten ihr Einverständnis gegeben.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Stadt und Landkreis

Für die Arbeit wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Stadt und Landkreis geschlossen. Die Stadt übernimmt die Beratungstätigkeit im Auftrag des Landkreises mit eigenem Personal. Die Stelle ist bereits im Stellenplan enthalten, hieß es bei der Stadtverordnetenversammlung. Einigen Stadtverordneten war der Beginn zu früh. Sie waren der Meinung, dass es besser wäre erst zum 1. Januar mit der Aufgabe zu beginnen, um den zuständigen Mitarbeiter gut darauf vorbereiten zu können, denn schließlich gehe es ja nicht nur um das Annehmen von Anträgen, sondern auch um Beratung zu Leistungen aus verschiedenen Sozialgesetzbüchern. Bürgermeisterin Nora Görke sagte dazu: „Vertrauen Sie unseren Mitarbeitern, die Aufgabe ausführen zu können.“ Sie fügte an, dass es im Krankheits- oder Urlaubsfall eine adäquate Vertretung gebe.

Anzeige

Vertrag wird für zwei Jahre geschlossen

Der Vertrag zwischen Kreis und Stadt wird zunächst über zwei Jahre geschlossen. Wird er danach nicht aufgehoben, ist er unbegrenzt gültig. Die Bearbeitung und Bewilligung der in Kyritz abgegebenen Anträge erfolge beim Landkreis. Es gehe darum, den Service für die Bürger in Kyritz weiter zu verbessern und mehr Leistungen an einer zentralen Stelle anbieten zu können, so die Bürgermeisterin. Denn der Mitarbeiter nimmt eben nicht nur die Anträge an und schaut, ob sie vollständig ausgefüllt sind, sondern gibt auch Hinweise für die Antragstellung und beantwortet Fragen.

Beratung und Antragstellung sind möglich zu Berufs-, Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungen und -förderungen, zu Elterngeld und zur Elternzeit, zum Wohngeld, zum Gesetz über die Leistung von Pflegegeld an Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose (Landespflegegeldgesetz), zu verschiedenen Sozialgesetzbüchern, über Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen sowie zur Beistandschaft für minderjährige Kinder. Auch Anträge für Bildung und Teilhabe werden angenommen.

Von Sandra Bels