Kyritz/Wusterhausen/Dreetz

Die SPD ist im Altkreis Kyritz in fast allen Wahllokalen eindeutiger Gewinner dieser Bundestagswahl geworden. Auf dem zweiten Platz rangiert häufig die AfD vor der CDU, so auch im Gesamtergebnis beispielsweise für die Stadt Kyritz, wo die AfD mit 18,6 Prozent vor die CDU (17,4 Prozent) rückte.

In mehreren Orten wurde die AfD sogar stärkste Kraft, maßgeblich in einigen Kyritzer Dörfern, so etwa in Holzhausen (30,5 Prozent) und Teetz/Ganz (26,2 Prozent).

Bückwitz mit 41,7 Prozent für AfD-Kandidat Kaufner

In Bückwitz, einem Dorf der Gemeinde Wusterhausen, brachte es diese Partei auf 36,5 Prozent. Mit der Erststimme für den Direktkandidaten Dominik Kaufner wählten dort 41,7 Prozent die AfD.

„Das müssen wir so akzeptieren. Das ist nun mal Demokratie“, sagt Holzhausens Ortsvorsteher Andreas Lange vor dem Hintergrund der hohen Wahlbeteiligung auch in seinem Kyritzer Dorf.

SPD rund um Kyritz meist deutlich über 30 Prozent

Als „wenig überraschend“ betrachtet SPD-Mann Thomas Settgast dieses Ergebnis. Der Kyritzer Stadtverordnetenvorsitzende erinnerte sich an das ähnliche „Stimmungsbild“ bei den letzten Kommunalwahlen.

Umso mehr erfreue ihn dafür das Ergebnis seiner Partei, die im Altkreis vielerorts deutlich über 30 Prozent holte. Im Kyritzer Dorf Kötzlin wurden es 44 Prozent. „Von dort kamen auch schon mal gute Leute von uns“, sagt Settgast mit Blick auf seinen Stadtverband.

Hoffnung auf wieder mehr Mitglieder

Für die Parteiarbeit erhofft er sich jetzt wieder etwas mehr Aufwind. Zwar zähle man aktuell noch knapp 20 Mitglieder. Doch einige Namen stünden mittlerweile „nur noch auf dem Papier“. Der tatsächliche, weil aktive Kreis sei weitaus kleiner. „Und dann sind wir ja auch noch ziemlich überaltert.“

Ebenso zufrieden mit dem Wahlergebnis ist Thomas Essig aus Dreetz im Amt Neustadt. Er war unter den Direktkandidaten des Wahlkreises 56 der einzige aus der Kyritzer Region, und zwar für die FDP. „Die Wähler haben gezeigt, dass sie Veränderung wollen“, sagt Essig.

FDP-Kandidat aus Dreetz jetzt hochmotiviert

Die 13,7 Prozent der Erststimmen für ihn in seiner Heimatgemeinde Dreetz erfreuen ihn auch angesichts der dort nur zwei von ihm aufgehängten Wahlplakate. „Mein Budget war ja doch sehr begrenzt im Vergleich zu den anderen Kandidaten.“ Und im Gegensatz zu den meisten anderen von ihnen habe er eben auch keinen Vollzeitwahlkampf betreiben können.

„Ich musste nebenbei ja arbeiten“, erklärt der Landwirt. „Ansonsten kann ich sagen, mir hat der Wahlkampf viel Spaß gemacht. Ich habe viele Leute kennengelernt.“

Thomas Essig aus Dreetz war Bundestagsdirektkandidat der FDP im Wahlkreis 56. Quelle: Alexander Beckmann

Und Essig will weitermachen. „Ich lasse nicht locker.“ Er wolle „künftig noch mehr Aufklärung betreiben. Die Menschen brauchen Fakten. Viele haben nämlich leider blind auf Phrasen reagiert. Sie sind auf die Phrasen der SPD hereingefallen“, so Essig.

Eine Besonderheit dieser Wahl war eine neue Quote für die Wahllokale. Mindestens 50 Stimmen mussten abgegeben werden, um als einzelner Ort gewertet zu werden. Dass es gerade im Ländlichen einige nicht schaffen, war abzusehen. So gab es beispielsweise von den 19 Urnenwahlbezirken in der Großgemeinde Wusterhausen gleich fünf solche Fälle.

Wahlurnen auf Wanderschaft in Wusterhausen

„Uns war schon vorab klar, in welchen Orten das passieren könnte, aber wir wollten den Menschen trotzdem die Möglichkeit geben, bei sich wählen gehen zu können, und hatten die Wahlvorstände entsprechend besetzt“, erklärt Wusterhausens Wahlleiter Jürgen Gottschalk.

Am Ende wurden die abgegebenen Stimmen jedoch ins jeweils nächstgelegene Wahllokal gebracht. Gemeinsam ausgezählt wurden folglich Lögow mit Blankenberg und Kantow, Metzelthin mit Gartow, Nackel mit Läsikow und Schönberg mit Tornow.

Von Matthias Anke