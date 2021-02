Kyritz

Bei den Wahllokalen in vier Kyritzer Ortsteilen wird es zur Bundestagswahl in diesem Jahr eine Änderung geben. Bürgermeisterin Nora Görke informierte darüber bereits die Mitglieder des Hauptausschusses. Sie empfahlen die Regelung.

Demnach haben die Ortsvorsteher der Ortsteile Bork und Lellichow sowie der Ortsteile Mechow und Gantikow beschlossen, zunächst für die Wahl am 26. September – dabei wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt – jeweils einen gemeinsamen Wahlbezirk zu bilden. So wird es im September den Wahlbezirk Bork-Lellichow mit dem Wahllokal in Lellichow und den Wahlbezirk Mechow-Gantikow mit Wahllokal in Gantikow geben.

Regelung erfolgt zum Schutz des Wahlgeheimnisses

Diese Regelung erfolgt zum Schutz des Wahlgeheimnisses bei unerwartet kleinen Wählerzahlen. In der Bundeswahlordnung wurde im Paragraf 68 eine Zusammenlegung von Wahlvorständen zur Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses angeordnet, wenn in einem Wahlbezirk weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden.

Mit der Zusammenlegung der Wahllokale ergibt sich im Falle, dass dort jeweils weniger als 50 Stimmen abgegeben werden, ebenfalls eine Änderung. Sollten nach Schließung des Wahllokals weniger als 50 Urnengänge verzeichnet sein, dürfen diese Stimmen nicht in den neu gebildeten Wahllokalen ausgezählt werden. Der Wahlvorstand von Bork-Lellichow müsste die Unterlagen dann zum Wahlvorstand Teetz-Ganz (wo es eventuell auch weniger als 50 Urnenwähler geben könnte) bringen. Für den Wahlvorstand Mechow-Gantikow heißt es dann, die Unterlagen zum Wahlvorstand der Kita „Spatzennest“ in Kyritz zu bringen. Erst an den jeweiligen Zielorten werden die Stimmen dann ausgezählt.

Berlitt könnte auch betroffen sein

Nora Görke wies darauf hin, dass auch der Wahlbezirk Berlitt von dieser neuen Regelung in der Bundeswahlordnung betroffen sein könnte. Sollte sich das am Wahlabend herausstellen, wird der Wahlvorstand die Unterlagen zum Wahlvorstand Kötzlin bringen, damit sie dort ausgezählt werden können.

Der Wahlleiter für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat darüber hinaus mitgeteilt, es auch bei der Auszählung der Briefwahlstimmen zu einer Änderung kommt. Die müssten nämlich entgegen der bisherigen Verfahrensweise auf Kommunalebene ausgezählt werden.

Zwei Briefwahllokale in Kyritz möglich

Dabei gilt außerdem, dass bei einer vermuteten Wahlbeteiligung von 74 Prozent, und wenn davon noch 40 Prozent Briefwähler sind, dass in Kyritz zwei Briefwahllokale einzurichten sind. Die Briefwahllokale werden sich in diesem Fall im Rathaus (Ratssaal), und zwar für die Kyritzer Wahlbezirke 1 bis 6, und im Mehrgenerationenhaus (Stadtsaal) für die Wahlbezirke 7 bis 15 befinden.

Die Kyritzer Stadtverordneten stimmen in der kommenden Woche, am 24. Februar, ab 18.30 Uhr bei ihrer Sitzung in der Aula der Carl-Diercke-Schule darüber ab.

Von Sandra Bels