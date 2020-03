Kyritz: Busfahrerin Silke Lappe liebt die großen Wagen

Kyritz

Silke Lappe hat ihr bisheriges Arbeitsleben auf der Straße verbracht. Seit neun Jahren ist die 50-Jährige Busfahrerin bei der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft. Davor fuhr sie Gabelstapler, Lkws, Kleintransporter mit Fleisch- und Backwaren und andere Wagen.

Der Vater von Silke Lappe war Lkw-Fahrer

„Mein Vater war Lkw-Fahrer und ich bin so oft bei ihm mitgefahren“, erklärt Silke Lappe ihre Leidenschaft für große Gefährte, die schon in der frühen Kindheit gelegt wurde. 1996 bekam sie die Gelegenheit, den Traum zum Beruf zu machen. „Beim Arbeitsamt wurde ich gefragt, was ich am liebsten machen möchte und ich haben gesagt: Lkw fahren“, erzählt Silke Lappe. Einen Platz in der Männergruppe gab es noch für sie.

Praktikum in der Autobahnmeisterei Wittstock

Die Ausbildung dauerte 14 Monate. Bei der Prüfung war sie die einzige Frau aus dem Norden. Das folgende Praktikum absolvierte die frisch gebackene Lkw-Fahrerin in der Autobahnmeisterei Wittstock. „Da bin ich groß geworden“, sagt sie. Sie wohnte mit ihren Eltern oben drüber, die Mutter brauchte zur Arbeit nur die Treppe hinunterzugehen.

Trösterin im Schulbus

Nach der Ausbildung einen Job zu finden, das war nicht so einfach für Silke Lappe. Sie bekam damals viele Absagen mit den Worten: „Wir stellen keine Frauen ein.“ Das hat sich mittlerweile komplett geändert. „Frauen sind am Steuer gern gesehen“, weiß die Busfahrerin. Sie liebt ihren Job, bei dem sie viel Kontakt zu Menschen hat, sich ihre Erlebnisse, aber auch Sorgen anhört. Im Schulbus hat sie auch schon so manche Kinderseele getröstet, wenn das Zeugnis nicht so toll war oder die Trinkflasche leer ist. „Für solche Fälle habe ich immer etwas Wasser mehr dabei“, sagt Silke Lappe.

Von Sandra Bels