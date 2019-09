Kyritz

Von Wismar nach Neustadt gibt es eine Direktverbindung mit dem Zug. So nah dran ist Christa Stamer, gerne Christel genannt, jetzt wieder an ihrer alten Heimat Kyritz. „Ich schaute ja auch trotz des bisher etwas längeren Weges immer mal wieder gerne vorbei in Kyritz in all den Jahren“, erzählt sie.

Dieser T...