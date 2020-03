Kyritz

Eine Großmutter hat sich am Freitagnachmittag bei der Polizei in Kyritz gemeldet, da ihr zwölfjähriger Enkel völlig ausflippen würde. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass Großmutter und Mutter dem Jungen das Computerspielen untersagt hatten, strafbare Handlungen gab es nicht.

Großmutter und Mutter überfordert

Die Großmutter und die Mutter gaben laut Polizei an, mit der Erziehung des Kindes überfordert zu sein. Der Junge wurde letztendlich vorübergehend an das Jugendamt vermittelt, welches das Kind erst einmal in einem Heim unterbrachte. Eine dauerhafte Lösung könne dies aber nicht sein, teilte die Polizei weiter mit.

Von MAZonline