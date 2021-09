Corona: DRK-Testzentrum Kyritz schränkt Öffnungszeiten für Schnelltests ein

Kyritz

Das Corona-Testzentrum im Stadtsaal des Kyritzer Mehrgenerationenhauses schränkt ab der nächsten Woche die Öffnungszeiten weiter ein. Montags und samstags ist es künftig geschlossen. Das teilt Ronny Sattelmair, Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes, mit. Getestet wird ab Dienstag wochentags zwischen 8 und 11 Uhr.

DRK testet seit April in Kyritz

Seit April hatten die Mitarbeiter des Kreisverbandes, Ehrenamtler und die DRK-Fahrbereitschaft Kyritz für den reibungslosen Ablauf im Testzentrum gesorgt. Die personellen Ressourcen seien aber nicht unendlich. Deshalb sei in Absprache mit der Fahrbereitschaft eine neue Strategie entworfen worden, so Sattelmair. Das kostenlose Testangebot für nicht impffähige Menschen und Kinder bleibt bestehen, aber verkürzt und nicht mehr nachmittags und samstags. „Es gibt inzwischen ausreichend Möglichkeiten sich impfen zu lassen“, so Sattelmair. Damit würden ohnehin weniger Tests gebraucht werden.

Kyritzer Testzentrum ist Dienstleister für das Gesundheitsamt

Die Tests werden weiterhin von Mitarbeitern des DRK-Kreisverbandes, Ehrenamtlern und der Fahrbereitschaft durchgeführt. Darüber hinaus ist das Testzentrum Dienstleister für das Gesundheitsamt des Landkreises OPR und führt in dessen Auftrag in Kyritz PCR-Testungen durch. Die seien laut Sattelmair derzeit an Schulen gefragt, weil dort die Coronazahlen steigen würden.

Susanne Ewert testet weiterhin in Kyritz. Quelle: Sandra Bels

Sattelmair lobt die Arbeit vom Chef der DRK-Fahrbereitschaft in Kyritz. „Michael Dullin hat das Testzentrum mit seinen Leuten aufgebaut, eingerichtet, betrieben und am Leben gehalten“, so Sattelmair. Dullin fügt an: „Diese Zeit war sehr schön, aber auch anstrengend zugleich.“ Er hofft, dass immer alle Interessenten mit dem Angebot zufrieden waren.

Kyritzer Stadtsaal ist der Raum für Tests

Bis zu 150 Tests wurden täglich in der Anfangszeit im Testzentrum im Kyritzer Stadtsaal gemacht. Eine dreistellige Zahl davon war positiv. Anfangs gab es noch Unterstützung von Soldaten der Bundeswehr. Als die Coronazahlen aber sanken und die Zahl der Geimpften zunahm, zog sich die Bundeswehr zurück. Und die Testzahlen gingen auf zwischen 50 bis 60 pro Tag zurück. In den Sommerferien wurden die Öffnungszeiten bereits reduziert, weil auch die Inzidenzen niedriger waren und weniger Leute zum Testen kamen.

Weiteres Testzentrum auch in Neustadt

Ein weiteres Testzentrum befindet sich auf dem Parkplatz des Kyritzer Hagebaumarktes. Geöffnet ist es von Montag bis Samstag zwischen 11 und 17 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 14 Uhr. Auch in Neustadt sind Schnelltests möglich. Diese bietet der Ambulanter Pflegedienst Exip in der Robert-Koch-Straße 1 an. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr und Samstag nach Bedarf. Eine telefonische Terminvereinbarung unter 033970/ 57 36 93 ist möglich.

Die DRK-Fahrbereitschaft Kyritz ist telefonisch erreichbar unter 033971/69 95 99 und hat ihr Büro in der Berliner Straße 43.

Von Sandra Bels