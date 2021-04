Die ersten Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen des Altkreises Kyritz können in der zweiten Wochenhälfte stattfinden. Die Ärzte warten auf Impfstofflieferungen. Sie müssen die Vakzine eine Woche im Voraus ordern.

Schon beim Impfstart in den Seniorenheimen war Hausarzt Jörg Kannenberg dabei. Nun bietet er Impfungen auch in seiner Praxis an. Quelle: Sandra Bels